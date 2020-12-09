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Aktüel Düzce'de devrilen talaş yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
Aktüel

Düzce'de devrilen talaş yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:57:16 -
Düzce'de devrilen talaş yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de talaş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolundan Kaynaşlı yönüne giden Özcan Tokaç idaresindeki 81 ABH 885 plakalı talaş yüklü kamyon devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yan devrilen kamyondan kısa sürede çıkarılan sürücü Tokaç, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.


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