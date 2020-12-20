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Aktüel Düzce'de arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede öldü
Aktüel

Düzce'de arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-20 20:07:32 -
Düzce'de arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilyayla köyünde arkadaşı Alper Yazıcı'nın (36) evine giden V.E'nin elindeki tüfek henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle yaralanan Yazıcı, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Yazıcı'nın cenazesi, Yeşilyayla köyünde toprağa verildi.

V.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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