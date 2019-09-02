0553 313 94 23

Düzce’de 9 bin 156 çocuk yazı dolu dolu geçirdi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen Yaz Spor Okulları sona erdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
Düzce’de 9 bin 156 çocuk yazı dolu dolu geçirdi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen Yaz Spor Okulları sona erdi. Bu yıl 5 ile 18 yaş arası 9 bin 156 çocuk yaz tatilini spor yaparak geçirdi.


Her yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı ve binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen Yaz Spor Okulları 22 branşta eğitim verdi. 2019 Yaz Spor Okullarında atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bilardo, bedensel engelli halter, cimnastik, futbol, güreş, hentbol, halter, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, oryantring, tenis, taekwondo, voleybol, yüzme ve wushu branşlarında eğitim verildi. Haftalık 1260 saat kurs eğitimi, 84 antrenör ve 9156 5-18 yaş arası çocuklarımız yaz spor okulunda eğitim gördü.


Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “Her yıl yaz okullarına çocuklarımız katılıyor. Temmuz ayı itibariyle yaz spor okulumuz açılmıştı. Yaz okullarına büyük önem veriyoruz. İki sene önce 2500 kişi, geçen sene ise 8300 kişi yaz okullarına başvururken bu yıl sayı 9156’ya ulaştı. Biz çocuklarımızın hepsinin spor yapması için çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.


Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Düzce’de herkesin spor yapmasını istediklerini ve Koşabiliyorken Koş projesi ile 7’den 77’ye herkesi spora davet ettiklerinin altını çizerek, “Düzce’de her evde lisanslı sporcu olmasını istiyoruz. Bütün derdimiz Düzce’nin sporda atağa kalkması ve milli sporcular yetiştirmesidir. Sadece çocuklarımız değil velilerimizin de spor ile daha sağlıklı bir yaşama geçmelerini projelerimizle sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada elektrik fiyatları
    1. Spot piyasada elektrik fiyatları
    2. Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11..
    3. STK’lar yoksulluğun azaltılması için..
    4. Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale alımı..
    5. Park yeri kavgası kanlı bitti
    6. Bağdat'ta Uluslararası Sağlık Fuarı..
    7. Mudanya Kitap Fuarı 45 bin okuru..
    8. Başkan Akgün’den imar planı müjdesi
    9. Sümela Manastırı’ndaki yapılar..
    10. Edirne’de balık tezgahları..
    11. Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı
    12. Sırbistan'da 3 gurbetçi trafik..
    13. Denizli'de kaybolan kız çocukları..
    14. Avukat Ali Dilber, “Avukatlık olmak..
    15. Groupe PSA'da üst düzey değişiklik
    16. Başkent’te Zabıta Teşkilatı’nın 193...
    17. Adli yıl açılışına kadın cinayetleri..
    18. Başkan Özdoğan’ın acı günü
    19. Manisa’da Değerli Zamanlar Projesi..
    20. Kırşehir’de kaza: 5 yaralı
    21. Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: İnsan..
    22. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    23. Eğitim döneminin ilk gününde Hong..
    24. Ekonomistler büyüme verisini..
    25. Mezgit ve İstavrit bolluğu tezgahları..
    26. Korgan-Niksar yolunun tamamlanmasına 6..
    27. Balıklar tezgahlara serildi
    28. Kayserili Hayırseverler Kansere Karşı..
    29. Ahmet Davutoğlu: Bu büyük bir kayıp
    30. CHP'li belediyelerde "zam" furyası!..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak