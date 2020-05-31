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Düzce Üniversitesi’nden öğrencilere büyük kolaylık

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Korona virüs salgını nedeni ile dönem içi staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarından staj yeri bulamayanlar için ödev, proje veya vaka analizi ile yapılabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:53:07 -
Düzce Üniversitesi’nden öğrencilere büyük kolaylık

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Korona virüs salgını nedeni ile dönem içi staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarından staj yeri bulamayanlar için ödev, proje veya vaka analizi ile yapılabileceğini açıkladı.


Korona virüs ile mücadele ülke genelinde etkili bir şekilde devam ederken, Düzce Üniversitesi de öğrencileri için çalışmalarını sürdürüyor. Staj konusunda sıkıntı yaşayabileceğini düşündüğü öğrencileri için çalışma hazırlayan Düzce Üniversitesi, Korona virüs sürecinde staj ve işyeri bulamayan öğrencilerin staj yerine ödev, proje veya vaka analizi ile stajlarını tamamlayabileceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, “ Dönem içi staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarını yaz aylarında yapmak isteyen ve staj yeri bulamayan öğrencilerin, stajlarının yerine geçmek üzere Ödev, proje ve vaka analizi yöntemleri ile stajları tamamlayabilecek” denildi. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin İlgili fakülte dekanlıkları veya yüksekokul müdürlüklerine yapması gerekecek. Ayrıca, Mezun durumda olan ve staj yeri bulamayan son sınıf öğrencileri de aynı şekilde stajlarını tamamlayabilecek.

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