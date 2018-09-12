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Duygun Yarsuvat: Bu bizi rencide edici bir tekliftir!

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Yarsuvat, "Biz artık yeni bir seçim yapmak istemiyoruz. Sizlerle yola devam etmek istiyoruz ama mecbur bırakırsanız istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz" açıklamasında bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:51
Duygun Yarsuvat: Bu bizi rencide edici bir tekliftir!

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen eylül ayı divan kurulu toplantısının güncel konular bölümünde konuşan Yarsuvat, Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulunu, 22 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 29 Eylül'de düzenlenmek üzere karar aldığı olağanüstü genel kurul toplantısını iptal etmeye çağırdı.

Duygun Yarsuvat, kulübün önemli gayrimenkullere sahip olduğunu belirterek, "Gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi tabii ki söz konusudur ama bunların hiçbirini elden çıkaramayız. Burada satmak sözcüğü kullanılmıyor ama farklı ifadeler var. Bunları sermaye olarak bir şirkete koyarsanız bu gayrimenkul artık sizin değildir. Galatasaray'ın hiçbir gayrimenkulünü satmak için böyle dolaylı bir yolu denememek lazım. Bu, Galatasaray'ın aklıyla alay etmek anlamına gelir. Bu, bizi rencide edici bir tekliftir. Dolayısıyla gayrimenkullerle ilgili bu olağanüstü genel kurul maddelerinin hepsinin reddedilmesi lazım. Ayrıca değerlendirilmek istenen gayrimenkulün önce plan ve projesinin bildirilmesi gerekir. Sonra genel kuruldan onay istemek icab eder" diye konuştu.

Yarsuvat, yönetim kuruluna da seslenerek, "Yönetim kurulu, lütfen bu toplantıyı iptal edin. Galatasaray'ın daha fazla yara almasına müsade etmeyin. Galatasaray'da bölünme olabilir buna müsade etmeyin. Biz artık yeni bir seçim yapmak istemiyoruz. Sizlerle yola devam etmek istiyoruz ama mecbur bırakırsanız istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz" şeklinde konuştu.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:51
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