Duyar kasan Deniz Çakır’ın maskesini indiriyoruz! Hayvanlara merhamet, başı örtülüye hakaret

Seküler “sanat sepet tayfası” hayvanlara gösterdikleri saygıyı Müslümanlara göstermediklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rezil roller oynayarak Türkiye’de tanınır hale gelen Deniz Çakır isimli kadın oyuncu, Hülya Avşar’ın YouTube kanalında katıldığı yayında, sokak hayvanlarına dair skandal açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de her gün insanlar sokak hayvanlarının saldırısına maruz kalırken, hayatını kaybedenler toplumsal infiale neden oluyor. Bu gerçeği ısrarla gündemde tutan duyarlı vatandaşlar yetkililerden sokak köpeklerine karşı harekete geçmelerini istiyor. Bazı vatandaşlar da saldırgan köpeklerin uyutulmasını istiyor.

Söz konusu talebi çarpıtarak kediler dahil sokaktaki tüm hayvanların uyutulmasının istendiğini ileri süren Deniz Çakır, “Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız önce benden başlayın. Ben bunun yapıldığı bir yerde yaşamak istemiyorum, ilk beni uyutun. Bir çocukla sokaktaki kedinin hiçbir farkı yok. Bu cümlenin bir insan ağzı tarafından şuursuzca kurulmasına şaşkınlıkla içindeyim” ifadelerin kullandı.

Hülya Avşar da Çakır’ın sözlerine destek verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kafayı çekip başörtülülere saldırmıştı

Canlılara karşı duyarlı gibi davranıp prim kasan Deniz Çakır, daha önce başörtülü gençlere saldırmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki kafede başörtülü kadınlara hakaret ettiği ortaya çıkan Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada “Mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret” suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle “Özel hayatın gizliliğini ihlali” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçlarından takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararına yapılan itirazın ardından soruşturma kapsamında Çakır hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılam” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.