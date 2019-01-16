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Duyan herkes oraya koştu! Sadece 2 gün kaldı

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi İçişleri Bakanlığının uyarıları doğrultusunda adres değişikliği bildiriminde bulunmak isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:40
Duyan herkes oraya koştu! Sadece 2 gün kaldı

Vatandaşların, yaklaşan yerel seçimler için adres değişikliği bildiriminde bulunmalarına 2 gün kalması nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu.

Maltepe Nüfus Müdürlüğü'nde adres kaydı olmayanlar, bildiriminde bulunmak için sıraya girdi. Seçmen listesinde ismini bulamayan bir kadın, "Benim seçmen listelerinde adım çıkmadı. Şimdi müracaat edeceğim. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Adresim yeni değil 26 senedir aynı adreste oturuyorum. Müracaat ettim herhalde düzeltecekler" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'adres bildirimi' uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan; adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişiye 'ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları' yönünde bilgilendirme yapıldığını hatırlatılarak şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu bilgilendirme sonucunda 40.804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur. Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak saat 17.00'a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir."

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:40
  1. İstanbul
  2. İstanbul trafiği
  3. Seçmen kaydı
  4. Adres değişikliği bildirimi
  5. Nüfus müdürlüğünde büyük yoğunluk
  6. duyanlar oraya koştu
  7. Maltepe Nüfus Müdürlüğü
  8. İçişleri Bakanlığı
  9. Son 2 gün

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