Duyan da her yer cip sanacak! İki cip Çorum'da çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İki cipin karıştığı kaza Alaca ilçesi Zile kavşağında meydana geldi. Yozgat istikametine seyreden Serhat Ç. idaresindeki cip ile Sungurlu istikametine seyreden Ömer Y. yönetimindeki Hyundai marka cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen iki araçtaki 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki aracın kavşakta çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken, diğeri refüje çıkıyor. İki araç da metrelerce sürüklenerek durabiliyor.