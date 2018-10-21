THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Duvarı nem, insanı gam yıkar

Verem hastalığına halk arasında ince hastalık, tıp dilinde ise tüberküloz denir.

21 Ekim 2018 Pazar 17:36
Duvarı nem, insanı gam yıkar

Verem mikrobu insan vücuduna solunum ve sindirim yoluyla girer. Çabuk fark edilip önlem alınmazsa vücudu kemirir, zayıflatır ve ölüme yol açar.

Mikroplar hangi organa yerleşirse hastalık o organın adı ile anılır. Akciğer veremi, kemik veremi, gırtlak veremi, deri veremi, ilik veremi gibi.

Öksürük sinyal

15 günden uzun süren kesik kesik öksürük, balgam, gece terlemesi, kilo kaybı ya da aşırı halsizlik, yorgunluk halinden şikâyeti olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ve verem yönünden kontrolden geçmesi gerek..

Verem basili ile enfekte olanların %10'unun hayatlarının bir döneminde verem hastası olma ihtimali vardır. Onun için toplumun verem hastalığının belirtileri konusunda bilgilendirilmesi, böylece hastalara erken teşhis konması ve mikrop bulaşmış insan sayısının azaltılması gerekmektedir.

Bugün var olan ilaçlarla verem hastalarının hemen hemen hepsi başarı ile tedavi edilebilmektedir.

Hapşırandan uzak dur

Havasız yerlerde kalmamak, BCG aşısını yaptırmak, öksüren –hapşıran insanlardan uzak durmak, tabak-bardak-kaşık-çatal gibi kişisel eşyaları başkaları ile paylaşmamak veremden korunmak için alınan en iyi önlemler arasındadır.

Kimler yakalanır?

Vereme genellikle verem hastası birisi ile uzun süre kapalı bir yerde birlikte bulunmak suretiyle yakalanılır.

Bağışıklık sistemi zayıf olan özellikle uzun süre kortizon kullanan kişiler,

Alkol bağımlıları,

Yaşlılar,

Hayat standartlarının altında kalabalık ortamlarda yaşayan kişiler. Çünki vereme yoksul toplumlarda daha sık rastlanmaktadır.

Şeker hastaları,

Ağır böbrek karaciğer hastalığı gibi durumda olanlar,

Cezaevi, yurt, huzurevi, gibi yerlerde kalan ve çalışan kişiler,

HIV virüsü taşıyan ve AIDS olan kişiler..

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 17:36
  1. verem
  2. vereme kimler yakalanır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor! Ali Koç çıldırdı
    1. Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor!..
    2. 'Rize Kitap Günleri' kapsamında..
    3. Dostluk için 500 güvercin uçurdular
    4. Duvarı nem, insanı gam yıkar
    5. Gökçen Çatlı'dan Susurluk açıklaması!
    6. Bir yaştan sonra kalbinizi zorlamayın
    7. Türk hackerdan Apple'a tehdit!
    8. Otomobil Yeşilırmak'a uçtu! 3 yaralı
    9. Allah sabrınızı artırsın şefkatinize..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    11. Hastanenin otoparkında kanalizasyon..
    12. Bebekler neden kabız oluyor?
    13. Müptezeller ruhsatsız tabanca..
    14. Irak sınırında PKK'lıları çıldırtacak..
    15. Şanlıurfa'da kapkaç şüphelisi 2 kişi..
    16. Ardahan'da 64 kaçak göçmen yakalandı
    17. Başkan Erdoğan'dan üst düzey kabul
    18. Şanlurfa'da fuhuş operasyonu! 15..
    19. Ayaklarınız sizden ilgi bekliyor
    20. Ahırdaki manzarayı görünce şoke oldu!..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?