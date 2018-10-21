Duvarı nem, insanı gam yıkar

Verem mikrobu insan vücuduna solunum ve sindirim yoluyla girer. Çabuk fark edilip önlem alınmazsa vücudu kemirir, zayıflatır ve ölüme yol açar.

Mikroplar hangi organa yerleşirse hastalık o organın adı ile anılır. Akciğer veremi, kemik veremi, gırtlak veremi, deri veremi, ilik veremi gibi.

Öksürük sinyal

15 günden uzun süren kesik kesik öksürük, balgam, gece terlemesi, kilo kaybı ya da aşırı halsizlik, yorgunluk halinden şikâyeti olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ve verem yönünden kontrolden geçmesi gerek..



Verem basili ile enfekte olanların %10'unun hayatlarının bir döneminde verem hastası olma ihtimali vardır. Onun için toplumun verem hastalığının belirtileri konusunda bilgilendirilmesi, böylece hastalara erken teşhis konması ve mikrop bulaşmış insan sayısının azaltılması gerekmektedir.

Bugün var olan ilaçlarla verem hastalarının hemen hemen hepsi başarı ile tedavi edilebilmektedir.

Hapşırandan uzak dur

Havasız yerlerde kalmamak, BCG aşısını yaptırmak, öksüren –hapşıran insanlardan uzak durmak, tabak-bardak-kaşık-çatal gibi kişisel eşyaları başkaları ile paylaşmamak veremden korunmak için alınan en iyi önlemler arasındadır.

Kimler yakalanır?

Vereme genellikle verem hastası birisi ile uzun süre kapalı bir yerde birlikte bulunmak suretiyle yakalanılır.

Bağışıklık sistemi zayıf olan özellikle uzun süre kortizon kullanan kişiler,

Alkol bağımlıları,

Yaşlılar,

Hayat standartlarının altında kalabalık ortamlarda yaşayan kişiler. Çünki vereme yoksul toplumlarda daha sık rastlanmaktadır.

Şeker hastaları,

Ağır böbrek karaciğer hastalığı gibi durumda olanlar,

Cezaevi, yurt, huzurevi, gibi yerlerde kalan ve çalışan kişiler,

HIV virüsü taşıyan ve AIDS olan kişiler..