Duvardaki çay lekeleri nasıl çıkar?
Evlerde iş yerlerinde günün birçok saatinde çay tüketimi yapılır. Duvara, yere dökülen çay can sıkabilir.Peki duvara sıçrayan çay lekesi nasıl temizlenir?25 Ekim 2018 Perşembe 16:17
NİŞASTA KULLANIMI
- Nişasta ve sünger
Nişasta su ile karıştırılır. Ardından sünger bu karışımın içine batırılır ve duvardaki çay lekesi silinerek çıkartılır. Nişasta ile temizlik uygulaması sadece çay lekesi duvardan nasıl çıkar kapsamında kullanılmaz. Genel duvar temizliği içinde kullanılan bir uygulamadır. Silme uygulamasında baskı yapmamak gerekir. Önemli olan dairesel hareketler ile işlem yapmaktır.
KARBONAT KULLANIMI
- Karbonat, sirke, temiz bez
Temiz bir sirke ile sudan yapılan karışımın içine bandırılır. Üstüne karbonat dökülür. Ardından duvara sıçrayan çay lekesi silinir ve olduğu bölgeden kolayca çıkar. Lekenin çıktığı bölgede temiz bez ve su ile durulama yapılması gerekir. Kullanacağınız uygulamanın duvarda sorun yaratacağını düşünüyorsanız duvarın gözükmeyen bir bölgesinde önceden deneme yapabilirsiniz.
PATATES KULLANIMI
Dilimlenerek kesilen patatesler ile çay lekesi çıkarmak kullanılabilecek pratik bir işlemdir. İçeriğinde nişasta bulunan patates bu özelliği ile çay lekesini çıkartır. Dilimlenen patatesleri lekenin üzerine sürün sorun çıkar.
- Deterjan, karbonat, limon suyu
Duvarlarınız su bazlı boyalar ile boyalı ise genelde bez ile silindiğinde olumlu sonuçlar alınır. Yalnız duvarlar su bazlı boya ile boyanmamışsa bir miktar deterjan kullanımı yapmanız gerekir. Çay lekesi çıkarma konusunda deterjan kullanımında tereddütleriniz varsa duvarın görünmeyen bir köşesinde deneme yapabilirsiniz. Deterjan, karbonat, limon suyu ve sudan oluşan bir karışım hazırlamalısınız. Bu karışıma temiz bir bez batırarak duvarlarınızı sildiğinizde lekeler çıkar. Ardından mutlaka durulama yapılmalıdır.
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