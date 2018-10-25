Duvardaki çay lekeleri nasıl çıkar?

NİŞASTA KULLANIMI

Nişasta ve sünger

Nişasta su ile karıştırılır. Ardından sünger bu karışımın içine batırılır ve duvardaki çay lekesi silinerek çıkartılır. Nişasta ile temizlik uygulaması sadece çay lekesi duvardan nasıl çıkar kapsamında kullanılmaz. Genel duvar temizliği içinde kullanılan bir uygulamadır. Silme uygulamasında baskı yapmamak gerekir. Önemli olan dairesel hareketler ile işlem yapmaktır.

KARBONAT KULLANIMI

Karbonat, sirke, temiz bez

Temiz bir sirke ile sudan yapılan karışımın içine bandırılır. Üstüne karbonat dökülür. Ardından duvara sıçrayan çay lekesi silinir ve olduğu bölgeden kolayca çıkar. Lekenin çıktığı bölgede temiz bez ve su ile durulama yapılması gerekir. Kullanacağınız uygulamanın duvarda sorun yaratacağını düşünüyorsanız duvarın gözükmeyen bir bölgesinde önceden deneme yapabilirsiniz.

PATATES KULLANIMI

Dilimlenerek kesilen patatesler ile çay lekesi çıkarmak kullanılabilecek pratik bir işlemdir. İçeriğinde nişasta bulunan patates bu özelliği ile çay lekesini çıkartır. Dilimlenen patatesleri lekenin üzerine sürün sorun çıkar.

Deterjan, karbonat, limon suyu

Duvarlarınız su bazlı boyalar ile boyalı ise genelde bez ile silindiğinde olumlu sonuçlar alınır. Yalnız duvarlar su bazlı boya ile boyanmamışsa bir miktar deterjan kullanımı yapmanız gerekir. Çay lekesi çıkarma konusunda deterjan kullanımında tereddütleriniz varsa duvarın görünmeyen bir köşesinde deneme yapabilirsiniz. Deterjan, karbonat, limon suyu ve sudan oluşan bir karışım hazırlamalısınız. Bu karışıma temiz bir bez batırarak duvarlarınızı sildiğinizde lekeler çıkar. Ardından mutlaka durulama yapılmalıdır.