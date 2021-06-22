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Dünya Duterte'den şok eden ikna yöntemi: Aşı olmayanı hapse attırırım
Dünya

Duterte'den şok eden ikna yöntemi: Aşı olmayanı hapse attırırım

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkede aşı olmayan vatandaşları hapse atmakla tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 19:36:00 -
Duterte'den şok eden ikna yöntemi: Aşı olmayanı hapse attırırım

Dikkat çeken ifadeleriyle uluslararası medyada sık sık adından söz ettiren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yaptığı son açıklamanın ardından bir kez daha gündeme geldi.

"Aşı olmayanı hapse attırırım"

Duterte, aşı merkezlerinin boş kalmasının ardından televizyonda yaptığı konuşmada halka sert çıktı. Vatandaşları aşı olmaya çağıran Duterte, "Tercihinizi yapın. Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse attırırım" ifadelerini kullanarak bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

Duterte, "Beni yanlış anlamayın, bu ülkede bir kriz var. Filipinlilerin hükümete kulak vermemesinden bıktım" şeklinde konuştu. Salgını kontrol altına alma konusundaki sert tutumu nedeniyle eleştirilen Duterte, okulların açılmaması kararının da arkasında durdu.

Aşıya ilgi en düşük seviyede

Duterte'nin aşı ısrarına sürerken, Filipinler sağlık yetkilileri daha önce aşı uygulamasının zorunlu değil, gönüllü bir uygulama olduğunu belirtmişti.

Son 24 saatte 3 bin 666 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği Filipinler'de toplam vaka sayısı 1 milyon 367 bin 894'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 60 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı da 23 bin 809'a ulaştı. 108 milyonu aşkın nüfus bulunan ülke, 20 Haziran itibariyle 2.1 milyon kişiyi tam olarak aşıladı.

Ancak hükümet yıl sonuna kadar 70 milyon kişinin aşılanmasını hedeflerken, aşılama yavaş ilerliyor.

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Yorumlar

VATANSEVER

BAŞKA ÜLKELERİ BOŞVERİN BİZİM ÜLKEMİZDE DE ÖYLE OLACAK. ÇÜNKÜ SAĞLIK BAKANININ VE CUMHURBAŞKANININ İLK ZAMANLARDAKİ AŞI AÇIKLAMALARINA BAKIN BİR DE ŞİMDİKİLERE. GELECEKTEKİ AÇIKLAMALARINI GÖREMEMEK BASİRERSİZLİK OLUR. MAALESEF AKPARTİ BU SALGIN SÜRECİNDE KARANLIK KÜRESEL GÜCÜN HER PROGRAMINA HARFİYEN UYDU VE UYMAYA DEVAM EDECEK. BU MİLLETE YAZIK OLDU NE UMUTLAR VARDI AMA MEĞER HEPSİ TOZ PEMBE BİR FİLMMİŞ.
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filipinlerin tamamının müslüman olmasına engel olan abd ispanyollar ingiliz alçaklarıdır
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