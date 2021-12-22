  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Düşüş sürüyor... Dolar, Euro ve altında son durum!
Ekonomi

Düşüş sürüyor... Dolar, Euro ve altında son durum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kritik açıklamalar sonrası döviz kurlarında ve altında ciddi bir düşüş yaşandı. Kurların TL karşısındaki değer dün gün boyu sürdü. İşte Dolar, Euro ve altında son durum

Yeniakit Publisher
2021-12-22 07:46:00 - 2021-12-22 08:13:33
Düşüş sürüyor... Dolar, Euro ve altında son durum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı sürpriz açıklamalar sonrası sonrasında Dolar 18.40 TL'den 12,61 TL seviyesine kadar gerilemişti. Aynı şekilde Euro ve altındada tarihi gerileme görülmüştü.

Dolar, euro ve altında son durum

Yaşanan gelişmelerin verdiği etkiyle Dolar bu sabah 07:24 itibariyle 12,3859, Euro 13,9767, Altın ise 712,276 liradan işlem görüyor.

Dolar, bakan Nebati ve Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrası 11.50'nin altını gördü

TRT'de katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aynı dakikalarda Merkez Bankası'nın yaptığı 'destek' açıklaması kurun daha da düşmesine neden oldu.

Dolar, 11.50'nin altını görürken, altının gramı ise 650 TL seviyesine geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay