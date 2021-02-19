Düşük riskli iller hangileri? Kısıtlamalar hangi illerde başlayacak?

Normalleşme sürecinde yer alan hafta içi ve hafta sonu yasakları ile restoran, kahvehane, ve kafelerin durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda netlik kazandı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili detayları paylaştı.

Kısıtlamalar hangi illerde başlayacak?

Kabine toplantısının ardından koronavirüs ile ilgili alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.

Düşük riskli iller hangileri?

Açıklamalar ışığında il bazında normalleşmenin ilk aday illeri ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre belli oldu.



Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5'te yer alan kentler arasında yer alıyor. Batman'da ortalamanın altında kalan ve risk seviyesi düşük illerden. Kısıtlamaların il bazından kaldırılması durumunda, Batman alınan kararların ilk uygulanacağı şehirler arasında gösteriliyor.



Vaka sayısının düşük olduğu bir başka il ise Bitlis. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir tablo çizen Bitlis'te, kademeli normalleşmenin pilot kentlerinden biri olabilir.



Koronavirüs pandemisi mücadelesinde yine iyi durumda olan Hakkari'de kademeli normalleşme için öncelik tanınacak şehirler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Hakkari'de Türkiye ortalamasının bir hayli altında.



İl bazında normalleşmenin en büyük adaylarından biri ise Şırnak. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; her 100 bin kişide vaka sayısında en düşük sayıda kalan il Şırnak olarak göze çarpıyor.