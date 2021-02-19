  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan'ın gözü korktu! Hangi Hava Kuvvetleri daha güçlü?

Prens Harry ve eşi son noktayı koydu! Kararlarını bildirdiler

Pervin Buldan başta olmak üzere HDP'li 9 vekile soğuk duş

Metresi Sıla'yı darp etmişti! Ahmet Kural'a kötü haber

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! PKK'lı terörist tutuklandı

Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak

Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap

Kadıköy'deki grev diğer belediyelere sıçradı! CHP'li belediyelerde işçiler eyleme başladı
Yaşam Düşük riskli iller hangileri? Kısıtlamalar hangi illerde başlayacak?
Yaşam

Düşük riskli iller hangileri? Kısıtlamalar hangi illerde başlayacak?

Normalleşme hangi illerde başlayacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Yeni normalleşme adımları için vatandaşlar detayları merak ediyor. "Kısıtlamalar hangi illerde başlayacak?" sorusu en çok merak edilenlerde. Kabine Toplantısı sonrası normalleşme adımlarının illerdeki risk seviyesine göre atılacağı belirtildi. Peki, Düşük riskli iller hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 22:23:00 -
Düşük riskli iller hangileri? Kısıtlamalar hangi illerde başlayacak?

Normalleşme sürecinde yer alan hafta içi ve hafta sonu yasakları ile restoran, kahvehane, ve kafelerin durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda netlik kazandı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili detayları paylaştı.

Kısıtlamalar hangi illerde başlayacak?

Kabine toplantısının ardından koronavirüs ile ilgili alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.

Düşük riskli iller hangileri?

Açıklamalar ışığında il bazında normalleşmenin ilk aday illeri ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre belli oldu.

Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5'te yer alan kentler arasında yer alıyor. Batman'da ortalamanın altında kalan ve risk seviyesi düşük illerden. Kısıtlamaların il bazından kaldırılması durumunda, Batman alınan kararların ilk uygulanacağı şehirler arasında gösteriliyor.

Vaka sayısının düşük olduğu bir başka il ise Bitlis. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir tablo çizen Bitlis'te, kademeli normalleşmenin pilot kentlerinden biri olabilir.

Koronavirüs pandemisi mücadelesinde yine iyi durumda olan Hakkari'de kademeli normalleşme için öncelik tanınacak şehirler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Hakkari'de Türkiye ortalamasının bir hayli altında.

İl bazında normalleşmenin en büyük adaylarından biri ise Şırnak. Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; her 100 bin kişide vaka sayısında en düşük sayıda kalan il Şırnak olarak göze çarpıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak
Ekonomi

Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak

Türk lirasının doları ezmeye devam ettiği şu günlerde, Fransız bankası Societe Generale, yayımladığı 'Türkiye' raporunda dolar/TL'nin yıl so..
Uzman isim tehlikeyi açıkladı: İran ile işbirliği yapabilirler
Dünya

Uzman isim tehlikeyi açıkladı: İran ile işbirliği yapabilirler

Araştırmacı Çağatay Balcı, bölgede sıkışan terör örgütü PKK'nın İran ile işbirliği yapabileceğini söyledi. Balcı, İran'ın Türkiye ile işbirl..
Rus savaş uçakları peş peşe havalanıyor! 100'den fazla saldırı
Dünya

Rus savaş uçakları peş peşe havalanıyor! 100'den fazla saldırı

Rusya'ya ait savaş uçakları terör örgütü DAEŞ'e yönelik saldırı düzenledi. Rus uçaklarının sabah saatlerinden bu yana 100'den fazla saldırı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay