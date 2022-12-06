Duşta bunu yapan yaşadı! Saçları iki kat hızlı uzatıyor

Saçların hızlı uzaması günlük hayattaki alışkanlıklara bağlı. Mesela saçlara çok sıcak veya çok soğuk su uygulamak uzamasını engelleyebilir.

Saç diplerine masaj yapmak saç köklerini canlandıracaktır. Aynı zamanda bu küçük ama etkili hareket saçların hızlı uzamasını sağlayacaktır. Peki saç uzatan uygulamalar neler?

SAÇLARI İKİ KAT HIZLI UZATAN UYGULAMALAR

Yediklerinize dikkat edin

Saçlarınızın hızlı uzaması için protein ağırlıklı yiyecekleri tercih etmelisiniz. Et, süt, yumurta gibi besinler saçların uzamasını kolaylaştırdığı gibi aynı zamanda beslenmesinde yardımcı olacaktır. Ayrıca kafeinli ve alkollü yiyeceklerden kaçının. Çünkü kafein ve alkol saçlarınızı yıpranmasına neden olur.

Duştayken saçlarınıza dikkat edin

Saçlarınızı çok sıcak ve soğuk su ile yıkamayın. Sıcak su saç köklerinizi harekete geçirmez. Bu yüzden saçlarınızı ılık su ile yıkamayı tercih edin. Çünkü ılık su saç derinizdeki hücrelerin harekete geçmesini sağlar.

Masaj yapın

Saç diplerinize uygulayacağız masaj da saçlarınızın uzamasında büyük bir öneme sahiptir. Bu masaja ile saç diplerinizi uyarmış olduğunuzdan saç kökleriniz canlanmış olur.

Su için

Bol miktarda su tüketilmesinin saç uzamasında büyük rolü vardır. Su sağlığınıza yararı olduğu gibi saçlarınızı besler ve daha hızlı uzamasını sağlar.

Kırıklarınızı düzenli olarak aldırın

Saçlarınızın hızlı uzaması için, belli aralıklarla uçlarındaki kırıkları kestirmelisiniz. Saçların kırıklarının fazla olması geç uzamasına neden olur.

Doğru kullanmak önemli

Unutulmaması gereken önemli ipuçlarından biri de, şampuanı saçlarınızın diplerine, saç kremlerini ise sadece saçlarınızın uçlarını sürmeniz gerekiyor.

Şekillendiricilerden uzak durun

Eğer saçlarınızın biraz daha hızlı uzamasını istiyorsanız, sprey ve jöle şekillendiricileri bir müddet kullanmamalısınız. Bu maddeler saç diplerine ulaştığı zaman, saç köklerinizin tıkanmasına neden olacağından, daha yavaş uzamasına neden olur.