  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düşmanlığın sebebi yükselen İslam
Aktüel

Düşmanlığın sebebi yükselen İslam

Erbaş, “Bugün bazı ülkelerde devlet eliyle yürütülen ayrımcı, ötekileştirici ve ırkçı uygulamalar esasen doğudan batıya dünyanın her yerinde huzur ve güveni arayan insanlığın umudu olan İslam’ın Avrupa’da yükselişini engellemeye yönelik bir amaçtır” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:04:00 -
Düşmanlığın sebebi yükselen İslam

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi. Hz. Muhammed’in, tarihin ve insanlık ailesinin en etkin, önemli ve örnek şahsiyeti olduğuna dikkati çeken Erbaş, statüsü, mesleği ne olursa olsun onun rehberliğini, nebiliğini benimseyen herkesin onun hayatında kendi hayatı için mutlaka bir karşılık bulacağına işaret etti.

Pervasızca İslam’a saldırıyorlar

Modern dünyanın insanlığın içinde bulunduğu ahlaki, iktisadi ve içtimai yozlaşma karşısında yorgun düştüğünü belirten Erbaş, şunları söyledi: “Yaşanan bunalımlar karşısında belki de bazıları kendi çaresizliklerini perdelemek için zaman zaman pervasızca İslam’a saldırmaktadırlar. Özellikle Avrupa’da ahlak, insaf ve hukuktan yoksun bir şekilde İslam’ın muazzez elçisine, Peygamberine seviyesiz ve çirkin bir şekilde dil uzatılmaktadır. İslam düşmanlığına dönüşen İslamofobi birçok ülkede maalesef devlet politikası haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Yükselişi hedef alıyorlar

Camilerimiz ve Müslüman kardeşlerimiz ırkçı terör gruplarının hedefi haline getirilmektedir. Bugün bazı ülkelerde devlet eliyle yürütülen ırkçı uygulamalar esasen doğudan Batıya dünyanın her yerinde huzur ve güveni arayan insanlığın umudu olan İslam’ın Avrupa’da yükselişini engellemeye yönelik bir amaçtır. İslam ve Müslüman kelimeleriyle zihinlerde olumsuz tasvirler oluşturmaya yönelik kara propagandalarla Avrupalıların İslam ile tanışmasının ve Peygamberimizin örnekliğiyle buluşmasının önüne ciddi bir önyargı duvarı örme çabasıdır.”

İslam ümmeti birleşmeli

Erbaş, İslam’ın dün olduğu gibi bugün de dünyanın huzur ve barışına, insanlığın varoluşu ve anlam anlayışına kılavuzluk edecek tek din olduğunu dile getirdi. “Dünya Hz. Muhammed’in üstün şahsiyeti ve örnek ahlakı nezdinde İslam’ın hayat veren ilkeleriyle buluşmaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır” diyen Diyanet Başkanı Erbaş, son Peygambere ümmet olmanın onurunu yaşayan Müslümanların bu saldırılar karşısında hep birlikte güçlü bir duruş ortaya koymaya mecbur olduklarını bildirdi.

Bize düşen nesilleri yetiştirmek

Erbaş, dünyayı İslam’ın merhamet, adalet, güzel ahlak ilkeleri ile tanıştırmak için her platformda gayret göstermek ve olumsuz imajları bertaraf etmek zorunda olduklarını belirtti. Erbaş, şöyle devam etti: “Bize düşen, nebevi değerler ekseninde bir hayat ortaya koyarak başta kendi çocuklarımız olmak üzere bütün insanlığa Peygamber Efendimizi örnek göstermektir, yaşanabilir bir yeryüzü ve güvenli bir gelecek için nesillerimizi İslam’ın hayat veren ilkeleriyle buluşturmaktadır. Burada, çocukların maddi ve manevi gelişiminde dini ve milli değerler ekseninde yetişmesinde aile kurumunun işlevi ve etkisi son derece büyüktür.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler
Gündem

14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler

Sakarya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun babası Bilal Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini ..
İstanbul'da akılalmaz olay! Morg görevlisi 'bu kadarına da pes' dedirtti
Gündem

İstanbul'da akılalmaz olay! Morg görevlisi 'bu kadarına da pes' dedirtti

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Nazım Toker'in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Çeki çalanın Toker'in öldüğ..
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'deprem' tepkisi
Siyaset

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'deprem' tepkisi

Tuzla'da kentsel dönüşümle ilgili meselenin görüşüldüğü toplantıda CHP ve İYİ Parti'nin red oyuna tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay