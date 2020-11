Düşmanlığın sebebi yükselen İslam

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi. Hz. Muhammed’in, tarihin ve insanlık ailesinin en etkin, önemli ve örnek şahsiyeti olduğuna dikkati çeken Erbaş, statüsü, mesleği ne olursa olsun onun rehberliğini, nebiliğini benimseyen herkesin onun hayatında kendi hayatı için mutlaka bir karşılık bulacağına işaret etti.



Pervasızca İslam’a saldırıyorlar



Modern dünyanın insanlığın içinde bulunduğu ahlaki, iktisadi ve içtimai yozlaşma karşısında yorgun düştüğünü belirten Erbaş, şunları söyledi: “Yaşanan bunalımlar karşısında belki de bazıları kendi çaresizliklerini perdelemek için zaman zaman pervasızca İslam’a saldırmaktadırlar. Özellikle Avrupa’da ahlak, insaf ve hukuktan yoksun bir şekilde İslam’ın muazzez elçisine, Peygamberine seviyesiz ve çirkin bir şekilde dil uzatılmaktadır. İslam düşmanlığına dönüşen İslamofobi birçok ülkede maalesef devlet politikası haline getirilmeye çalışılmaktadır.



Yükselişi hedef alıyorlar



Camilerimiz ve Müslüman kardeşlerimiz ırkçı terör gruplarının hedefi haline getirilmektedir. Bugün bazı ülkelerde devlet eliyle yürütülen ırkçı uygulamalar esasen doğudan Batıya dünyanın her yerinde huzur ve güveni arayan insanlığın umudu olan İslam’ın Avrupa’da yükselişini engellemeye yönelik bir amaçtır. İslam ve Müslüman kelimeleriyle zihinlerde olumsuz tasvirler oluşturmaya yönelik kara propagandalarla Avrupalıların İslam ile tanışmasının ve Peygamberimizin örnekliğiyle buluşmasının önüne ciddi bir önyargı duvarı örme çabasıdır.”



İslam ümmeti birleşmeli



Erbaş, İslam’ın dün olduğu gibi bugün de dünyanın huzur ve barışına, insanlığın varoluşu ve anlam anlayışına kılavuzluk edecek tek din olduğunu dile getirdi. “Dünya Hz. Muhammed’in üstün şahsiyeti ve örnek ahlakı nezdinde İslam’ın hayat veren ilkeleriyle buluşmaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır” diyen Diyanet Başkanı Erbaş, son Peygambere ümmet olmanın onurunu yaşayan Müslümanların bu saldırılar karşısında hep birlikte güçlü bir duruş ortaya koymaya mecbur olduklarını bildirdi.



Bize düşen nesilleri yetiştirmek



Erbaş, dünyayı İslam’ın merhamet, adalet, güzel ahlak ilkeleri ile tanıştırmak için her platformda gayret göstermek ve olumsuz imajları bertaraf etmek zorunda olduklarını belirtti. Erbaş, şöyle devam etti: “Bize düşen, nebevi değerler ekseninde bir hayat ortaya koyarak başta kendi çocuklarımız olmak üzere bütün insanlığa Peygamber Efendimizi örnek göstermektir, yaşanabilir bir yeryüzü ve güvenli bir gelecek için nesillerimizi İslam’ın hayat veren ilkeleriyle buluşturmaktadır. Burada, çocukların maddi ve manevi gelişiminde dini ve milli değerler ekseninde yetişmesinde aile kurumunun işlevi ve etkisi son derece büyüktür.”