İsrail'i tir tir titreten görüntü! Başkomutan Erdoğan, yerli ve milli silahlarla poz verdi
Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlarla poz verdi.
Dosta güven düşmana korku salan fotoğraflara 'Başkomutan İsrail'i tir tir titretti' yorumları yapıldı.
Türkiye'nin guru projelerine imza atan ROKETSAN'ın Ankara Lalahan'daki yerleşkesi hizmete açıldı.
Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.
Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesini imzaladı.
