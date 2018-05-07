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Dusko Tosic uslanmıyor

Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Dusko Tosic, Kayserispor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:24
Dusko Tosic uslanmıyor

Beşiktaş’ta Dusko Tosic, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Badji’ye yaptığı hareket sonrasında üst üste 4. sarı kartını gören Tosic, geçen haftanın ardından bu hafta da cezalı duruma düştü.

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde Gomis’e yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebebiyet veren ve Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Tosic, hafta içinde oynanması planlanan ancak Beşiktaş’ın maça çıkmadığı Fenerbahçe maçında cezasını çekmişti. Tosic, 2 hafta üst üste gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü. 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:24
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