Düşen uçakla ilgili flaş gelişme! Kara kutu... Etiyopya Havayolları Sözcüsü Asrat Begashaw, ülkedeki imkansızlıklar nedeniyle hafta sonu düşen uçaktaki kara kutuyu analiz edemediklerini açıkladı. Begashaw, "Söz konusu sebepler nedeniyle kara kutuyu analiz etmek için Fransa'ya yollayacağız" dedi.

Etiyopya Havayolları, hafta sonu düşen uçakta bulunan kara kutuyu analiz edilmesi için Fransa'ya gönderecek. Fransa'nın Sivil Havacılık Güvenliği Soruşturma İdaresi'ndan (BEA) yapılan açıklamada, Etiyopyalı yetkililerin, BEA'dan uçağın kokpit ve uçuş verileri kayıtlarının analiz edilmesi için talepte bulunduğu ifade edildi. Analiz edilemedi Etiyopya Havayolları Sözcüsü Asrat Begashaw, Etiyopya'nın mevcut imkanlarla kara kutuyu analiz etme kapasitesinin olmadığını açıklamıştı. Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düşmüş, aralarında mürettebatın da olduğu 157 kişi yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçakların kullanımı çok sayıda havayolu şirketi tarafından durdurulmuştu.

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