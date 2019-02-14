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Dusco Ivanovic: "Oyuncularım görevlerini yaptı"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusco Ivanovic, TBF Türkiye Erkekler Türkiye Kupası’nda Tofaş’ı eledikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım görevlerini yaptı ve maçı kazandık" dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 23:24
Dusco Ivanovic: "Oyuncularım görevlerini yaptı"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusco Ivanovic, TBF Türkiye Erkekler Türkiye Kupası’nda Tofaş’ı eledikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım görevlerini yaptı ve maçı kazandık" dedi.


TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş Sompo Japan, Tofaş’ı83-89 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusco Ivanovic, oyunun iki yönünü de iyi oynadıklarını ifade etti. Ivanovic, “Bu maç için enerji ve konsantre olarak maça başlamamız lazımdı ama başarmadık. Tofaş’ın hücum takımı olduğunu biliyorduk buna göre savunma yapmamız gerekiyordu. Maçın savunma bölümünde iyi bir baskı yaptık. Hücum kısmında da oyuncularım üstüne düşen görevi yaptı ve maçı kazandık” ifadelerini kullandı.


Beşiktaş Sompo Japan takımından Samet Geyik de, “Bu maçı kazanmak için geldik. Sadece bu maç değil kupayı kazanmak için geldik. Maç özelinde konuşmamız gerekirse Tofaş’ı iyi çalışarak geldik. Maç içinde konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz anlar oldu fakat sonuçta kazanan taraf olmayı bildik” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 23:24
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