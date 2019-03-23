0553 313 94 23

Dursun Özbek: “Hakkınızı helal edin”

Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda 23 günlük dönemi mali ve idari açıdan ibra edilen eski başkan Dursun Özbek, teşekkür konuşması yaparak sarı-kırmızılı kulübün kongre üyelerinden helallik istedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 22:48
Dursun Özbek: “Hakkınızı helal edin”

Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda 23 günlük dönemi mali ve idari açıdan ibra edilen eski başkan Dursun Özbek, teşekkür konuşması yaparak sarı-kırmızılı kulübün kongre üyelerinden helallik istedi.


Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu’nda, 23 günlük dönemi idari ve mai açıdan ibra edilen sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek, bir teşekkür konuşması yaptı. Galatasaray Kongre üyelerinden helallik isteyen Özbek, “Yaklaşık 6 ay başkan yardımcılığı, 2,5 sene de bu kulübe başkanlık görevini yapma gururunu yaşadım. Hizmet dönemimde şahsıma ve yönetimime büyük destek verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray büyük bir dünya markası. En büyük değerimiz birlikteliğimiz ve beraberliğimizdir. Değerlerimizin erozyona uğramasına müsaade etmemeliyiz. 3 sene arkadaşlarımla beraber Galatasaray’a hizmet ettik. Mutlaka bu hizmet sırasında bizlerin sizlere, sizin de bize hakları geçmiştir. Ben bir helallik istiyorum. Benden yana geçmişte hakkınız varsa helal edin. Bizim hakkımız varsa Galatasaray Kulübü’ne helal olsun. Yaşasın Galatasaray” ifadelerini kulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 22:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç’te turist gemisi bin 300 yolcuyla denizde sürükleniyor
    1. Norveç’te turist gemisi bin 300..
    2. İzmirliler dikkat! Tüm seferler iptal
    3. Mehmet Kocadon, büyük halk buluşmaları..
    4. Emekli polis tartıştığı kişi..
    5. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    6. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler..
    7. Ümit Milliler, Arnavutluk’u 2-1 yendi
    8. Futbol: 2021 Avrupa Ümitler Futbol..
    9. Sudan'da patlama! Çok sayıda çocuk...
    10. Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi idari..
    11. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    12. İzmir’de deniz ulaşımına olumsuz hava..
    13. Fuego yanardağı için alarm seviyesi..
    14. Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi
    15. "Şasa'nın devrimi, sinemaya medeniyet..
    16. "Tank Palet Fabrikasında altın hisse,..
    17. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    18. İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü
    19. Sudan'daki patlamada 8 çocuk hayatını..
    20. İlçeyi karıştıran olayda sır perdesi..
    21. Cimbom'de deprem! Yönetim ibra edilmedi
    22. Başkan Göksu, Cemevi Mimari projesinin..
    23. HDP'den çirkin provokasyon!
    24. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve..
    25. Teröristler kutlama yaptı! Mermiler..
    26. İzmir'de yolcu vapuru seferleri iptal..
    27. İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
    28. Başkentte iş yeri hırsızlarına operasyon
    29. Apartmanın giriş katında yangın çıktı..
    30. Cesedi çayda bulunan kişinin..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok