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Dursun Özbek adaylığını resmen açıkladı

Başkanlığa aday olan Özbek, yönetim kurulu aday listesini divan kuruluna sundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:03
Dursun Özbek adaylığını resmen açıkladı

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

''GALATASARAYIMIZA HİZMET ETMEYE HAZIRIM''

Yönetim kurulu aday listesini divan kuruluna sunan Özbek, şu açıklamayı yaptı:

"Büyük Türkiye'nin taraftarıyla, kulübüyle, şanlı tarihiyle en büyük camiasına, Galatasarayımıza hizmet etmeye adayım. Azimle, omuz omuza çalışacak yeni bir ekiple birlikte ortak amaç için ter dökmeye adayım. İlgiye ihtiyaç duyan her konuyu özenle çözerek, başarılarımızı kalıcı kılmaya adayım. Geleceği içinde bulunduğu her kulvara taşıyacak, yeniliklere öncü olmak için adayım. Ekonomik istikrar ve maddi bağımsızlık için adayım. Doğduğu lisesi ile 500 yıllık bir kültür kaynağı olan camianın birlik içinde layık olduğu gibi yönetilmesi için adayım. Taraftarı, profesyonel ve amatör takımları, teknik heyetleri, lisesi ve yönetimiyle tek yürek olarak başarıya koşan Galatasaray için adayım. Ekip arkadaşlarımla bu armanın, bu büyük sevdanın, 30 milyonluk Galatasaray camiasının neferi olmak için adayız."

Özbek, bir basın toplantısıyla açıklamayı planladığı adaylığını, Galatasaray Futbol Takımı'nın şampiyonluk yarışını etkilememek adına basın duyurusuyla yapmayı uygun bulduğunu aktardı.

YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

Dursun Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, M. Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, M. İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, H. Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil, Cenk Eyüboğlu, M. Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 17:03
  1. Dursun Özbek
  2. Galatasaray
  3. Süper Lig

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