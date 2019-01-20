Durdurulan araçta Kilikya dönemine ait heykel bulundu Balıkesir'de durdurulan bir araçta yapılan aramada, Kilikya dönemine ait yıldız avcısı heykeli bulundu. Araçta bulunan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, Kilikya dönemine ait bir heykel ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığının istihbarı çalışmaları sonucu A.A. ve A.D.'nin elinde tarihi eser olduğunun belirlenmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile 34 plakalı araçta Karesi ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde arama yapıldı. A.A. ve A.D.'nin bulunduğu araçta Kilikya dönemine ait yıldız avcısı heykeli bulundu. Tarihi eser kaçakçılığından 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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