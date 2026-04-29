İstanbul’da dehşet! Küfürlü konuşan gençler, kendilerini uyaran okul polisine saldırdı! Silahını çeken polis berberi vurdu! CHP’ye kimler zarar veriyor? Tekin ve Şimşek mi Özkan Yalım mı? Yılmaz Özdil Özel’in içinden geçti İftiracı Özel'in maden yalanı rakamlarla patladı! Bakan Bayraktar'dan malum güruha tokat gibi cevap: Çarpıtmayı siyaset zannediyorlar.. Maganda Eğitim Sendikacısı! İşte okullardaki terörün sorumlusu! Bu kez kendi cenahına havladı! 'İmam mı keseyim' diyen Kadıgil’den 'aldatıldım' tiyatrosu İSPARK’ı ailece batırmışlar Adem Soytekin, Ekrem İmamoğlu’nun ipliğini pazara çıkardı! 500 bin dolar rüşvet verdim Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası! 35 aydır tek hanede! İşsizlik rakamları açıklandı Kral, Trump'tan sonunda intikamını aldı!
Duran'dan 'Kut'ül Amare Zaferi' mesajı
Duran'dan 'Kut'ül Amare Zaferi' mesajı

İletişim Başkanı Duran, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümünü tebrik ederek, "O gün nasıl ki bir avuç iman dolu yürek, emperyal hesapları yerle bir ettiyse bugün de aynı ruh, aynı bilinç ve aynı cesaretle geleceğe yürünmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, tarihin altın sayfalarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'nin, yalnızca askeri bir başarı değil aynı zamanda bir milletin kendi kaderini tayin etme iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Zor zamanların, kuşatılmışlıkların ve yoklukların gölgesinde, Halil Kut Paşa komutasındaki kahraman Mehmetçiğin, imkansız denilen şartlar altında tarihe geçen bir destan yazdığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'Kut'ül Amare, bu milletin Avrupa ülkeleri tarafından hasta adam olarak ilan edildiği, topraklarının paylaşıldığı, beka mücadelesi verdiği kritik bir dönemde kazandığı abidevi bir zaferdir.' Kut'ül Amare'de elde edilen zafer dış müdahalelere, dayatmalara ve esaret planlarına karşı milletimizin kendi yolunu çizme kararlılığının tarih sahnesindeki en net tezahürlerindendir. O gün nasıl ki bir avuç iman dolu yürek, emperyal hesapları yerle bir ettiyse bugün de aynı ruh, aynı bilinç ve aynı cesaretle geleceğe yürünmektedir. Bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Halil Kut Paşa olmak üzere Kut'ül Amare'de destan yazan tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Abdullah Biri

Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Artık tarihimiz milletimize öğretilmeli. Yeni Anayasa milli egitim programları Tarih dersleri gercekleri Türk milletinin gelecegi cocuklarımıza öğretilmeli.
