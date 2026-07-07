Durakta otobüs bekliyordu, kurşun geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa’da 67 yaşındaki bir şahıs, durakta otobüs bekleyen boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak ağır yaraladı.
Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki durakta otobüs bekleyen boşanma aşamasındaki E.D. (60), kocası A.D. (67) tarafından silahla vuruldu.
Yere yığılan kadını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.