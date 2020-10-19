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Aktüel Durak harici indirilmeyen yolcu seyir halindeki otobüsün fren pedalına bastı
Aktüel

Durak harici indirilmeyen yolcu seyir halindeki otobüsün fren pedalına bastı

Şoförle tartışan yolcunun seyir halindeki otobüsün fren pedalına bastığı o anlar araç içi kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 22:34:00 -
Durak harici indirilmeyen yolcu seyir halindeki otobüsün fren pedalına bastı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, durak harici indirilmeyen yolcu, şoförle tartışıp fren pedalına bastığı seyir halindeki otobüsü yol ortasında durdurdu.

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme-Eskihisar arası sefer yapan Mustafa Pak yönetimindeki 416 numaralı halk otobüsünde bir yolcu, Güzeller Mahallesi mevkisinde inmek istedi.

Durak harici yolcu indiremeyeceğini söyleyen şoförle tartışan yolcu, ani bir hareketle seyir halindeki aracın fren pedalına basarak otobüsün durmasını sağladı.

Yolcu, yoğun trafikte yolun ortasında kalan otobüsün şoföründen kapıları açmasını istedi.

Kapıları açmayan şoför, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ifadesini aldığı yolcuyu serbest bıraktı.

Diğer yolcuların gözü önünde yaşananlar, otobüsün araç içi kameralarınca da kaydedildi.

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