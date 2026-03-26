Dur ihtarına uymadı, 215 bin lira ceza kesilip ehliyeti alındı, aracı da trafikten men edildi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgede trafik kurallarını hiçe sayarak tehlikeli şekilde seyreden şüpheli şahsın jandarma ekiplerinin dikkatini çektiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Timi ve Trafik Jandarması personellerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, il merkezi istikametine kaçtı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanan sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; 47/4 maddesinden 200 bin TL, 46/2-C maddesinden 10 bin TL ve 74/A maddesinden 5 bin 662 TL olmak üzere toplam 215 bin 662 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi" denildi.