Dünyayı şoke eden gelişme: 1000 asker öldürüldü! İstanbul detayı bomba

SON DAKİKA
Ukrayna'dan yaptığı açıklamayla Rusya'dan 1000 askerin cenazesini teslim aldığını duyurdu. Cenaze değişimi İstanbul anlaşmaları kapsamında gerçekleşti

Rusya Federasyonu'nun, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 1000 Ukraynalı askerin cenazesini Kiev'e teslim ettiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada iade edilen cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, Rus tarafının Ukraynalı savunmacılara (askerler) ait olduğunu belirttiği 1000 cesedin Ukrayna'ya iadesi de dahil olmak üzere değişim işlemleri gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, değişim sürecine sağladığı destekten dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesine teşekkür edildi.

 

Cenaze değişimi İstanbul anlaşmaları kapsamında gerçekleşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından, "İstanbul anlaşmaları kapsamında Ukrayna'ya 1000 askerin cesedi verildi. Rusya'ya ise 38 askerin cesedi iade edildi." paylaşımında bulundu.

