Dünyayı sarsan kaza sonrası, İranlı diplomattan çok konuşulacak "Türkiye" çıkışı

haber7.com yazarı Mehmet Acet, Türk İHA’sı Akıncı’nın, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinin enkazını bulması meselesini İranlı bir diplomata sordu. Acet, dikkat çeken yazısında özetle şunları aktardı:

"(...) Dün akşam saatlerinde, İranlı bir diplomata ulaşarak Reisi’nin helikopterinin kaza sonucu mu, sabotaj sonucu mu düştüğü sorusunu yönelttim.

İranlı muhatabım, ‘şimdilik’ kaydını düştükten sonra, “Olayla alakalı resmi pozisyonun ‘kaza’ şeklinde olduğunu” ifade etti.

Sonra da şöyle devam etti:

“Havanın sisli olması, helikopterin geçişi sırasında yağmurlu bir havanın olması ve bölgenin ormanlık bir bölge olması nedeniyle oluşan bir kaza. Ancak kesin sonuç, teknik ve fenni çalışmalar bitirildikten sonra belli olacak.” (...)

AKINCI’NIN ENKAZI TESPİT ETMESİ: “ÖNEMLİ OLAN İLK KİM TESPİT ETTİ MESELESİ DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE’NİN TAKDİR-İ ŞAYAN TUTUMU”

İranlı diplomata Türk İHA’sı Akıncı’nın Reisi’nin helikopterinin enkazını bulması meselesini de konuştuk.

Kaza gecesi saat 23’30’da Batman’dan havalanan Akıncı, 00’45’te kaza bölgesine ulaştı. Saat 02’36’da da kaza kırıma uğrayan helikopterin görüntüsü tespit edilerek enkazın koordinatların İranlı makamlara ulaştırıldı.

Bizim medya da, helikopter enkazını ilkin Akıncı’nın bulduğu şeklinde haberler çıktı.

İran’da buna itiraz edenler de oldu.

Benim konuştuğum İranlı diplomat ise, işin bu kısmına girmek istemedi.

Onun yerine Türkiye’nin gösterdiği refleksin değerine vurgu yapan ifadeler kullandı:

“Kimin önce bulduğu meselesi değil önemli olan. Önemli olan iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bir yansıması. Ve Türkiye’nin bu yaklaşımının takdir-i şayan bir tutum olması.” ”