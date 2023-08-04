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Dünya Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! "Rus savaş gemisini vuduk"
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! "Rus savaş gemisini vuduk"

Yeniakit Publisher
2023-08-04 16:03:00 -

Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı’na insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiğini duyurarak liman yakınlarındaki Olenegorsky Gornyak adlı Rus savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti.

Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı'na Ukrayna tarafından saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ukrayna kaynaklarından yapılan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük ticari limanlarından biri olan Novorossiysk’e yönelik saldırıda limanı yakınlarındaki bir Rus Savaş Gemisi’nin insansız deniz araçlarıyla vurulduğu aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırının püskürtüldüğü kaydedilirken Ukrayna güvenlik kaynakları Olenegorsky Gornyak adlı Rus savaş gemisinin “başarılı” bir şekilde vurulduğunu savundu.

Ukrayna tarafından paylaşılan görüntülerde geminin vurulduğu görülüyor.

Olayın ardından Novorossiysk Limanı’nın geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.
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