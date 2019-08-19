Dünyayı ayağa kaldıracak adım! ABD yasaklı füzeyi ateşledi
Amerika Birleşik Devletleri, INF'nin 1 Ağustos itibariyle yasakladığı bir seyir füzesini test ettiği açıklandı.19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:28
ABD'nin, INF'nin yasakladığı bir seyir füzesini test ettiği öğrenildi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın doğruladığı bilgilere göre ABD ordusu, 500 km'den daha uzun menzile sahip olan seyir füzelerini test etti. Bu füzeler 1 Ağustos tarihinde sonra INF anlaşmasında yasaklanmış durumdaydı.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün (18 ağustos) Kaliforniya San Nicolas adasında yapılan test başarılı geçti.
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