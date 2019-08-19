Dünyayı ayağa kaldıracak adım! ABD yasaklı füzeyi ateşledi Amerika Birleşik Devletleri, INF'nin 1 Ağustos itibariyle yasakladığı bir seyir füzesini test ettiği açıklandı.

ABD'nin, INF'nin yasakladığı bir seyir füzesini test ettiği öğrenildi. ABD Savunma Bakanlığı'nın doğruladığı bilgilere göre ABD ordusu, 500 km'den daha uzun menzile sahip olan seyir füzelerini test etti. Bu füzeler 1 Ağustos tarihinde sonra INF anlaşmasında yasaklanmış durumdaydı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün (18 ağustos) Kaliforniya San Nicolas adasında yapılan test başarılı geçti. Ayrıntılar geliyor...

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