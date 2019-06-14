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"Dünyaya Gaziantep'ten futbolcu transferi yapabiliriz"

- Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, altyapı yatırımlarını artırıp, genç yetenekleri ülke ve dünya futboluna kazandırmak istiyor- Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu:"Bu şehirden çıkabilecek cevherleri düşünelim. Tüm Türkiye'ye, tüm liglere ve dünyaya Gaziantep'ten futbolcu transferi yapabiliriz"

14 Haziran 2019 Cuma 11:12
"Dünyaya Gaziantep'ten futbolcu transferi yapabiliriz"


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'te, altyapı yatırımlarını artırıp, ülke ve dünya futboluna genç yetenekler kazandırmak hedefleniyor.

Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in önemli bir spor şehri olduğuna işaret etti.

Gaziantep'te futbolun yanı sıra basketbol, tekerlekli sandalye basketbol ve hokey gibi önemli branşlarda da başarılı takımların olduğunu anımsatan Konukoğlu, futbol konusunu biraz zenginleştirip, kenti bu alanda kendi kendine yetebilir hale getirmek istediklerini vurguladı.

Konukoğlu, Gaziantep'te alt liglerde mücadele eden kulüplerin de olmasını arzuladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sadece Süper Lig'de değil, alt liglerde de mücadele etmeliyiz. Böylelikle üst ligde tecrübe ihtiyacı olan oyuncuları alt liglerde oynatabilir, alt liglerdeki yetenekli oyuncuları ise üst lige taşıyabiliriz. Bu inancımı bir kez daha yineliyorum. İyi bir organizasyon ve yapılanmayla, 2 milyonluk şehirde bunu başarabiliriz. Böyle bir kentte gençlerimizin sayısını göz önünde bulundurmalıyız. Bu şehirden çıkabilecek cevherleri düşünelim. Hep birlikte Brezilya gibi olalım. Tüm Türkiye'ye, tüm liglere ve dünyaya Gaziantep'ten futbolcu transferi yapabiliriz. Bunu altyapımızla, şehrin yapısı ve büyüklüğüyle başarabiliriz."

Hedefleri doğrultusunda yönetim kurulu üyelerinin alt ligleri ve altyapı oyuncularını sürekli takip edeceklerine dikkati çeken Konukoğlu, "Bundan sonraki süreçte altyapımızdaki gençlerimizin maçlarını her zaman izlemeye çalışacağım. Onların bu ülke sporuna kazandırılması için de her türlü çalışmayı yapacağız." diye konuştu.


- Hedef, sürekli gelir sağlamak


Konukoğlu, kulübü yeniden yapılandıracaklarını ve Gazişehir Gaziantep'e örnek bir kimlik kazandırmaya çalışacaklarını aktardı.

Bu anlamda Gazişehir Gaziantep'i sürekli geliri olan bir kulüp yapısına kavuşturmak istediklerini anlatan Konukoğlu, "Kulübü, federasyon gelirleri dışında mali kaynağı olan bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu başardığımızda, kulüp uzun yıllar sıkıntısız yoluna devam edebilir. Böylelikle Gaziantep bir daha alt liglerde görünmez." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:12
  1. Adil Sani Konukoğlu
  2. Alt yapı
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Spor Toto Süper Lig

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