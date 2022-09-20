Dünyaya duyurdular! 30 milyar dolarla Türkiye'ye geliyoruz

Libya'nın önde gelen ve milyar dolarlık iş hacimleri bulunan müteahhitlik şirketleri, 3-4 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Urbanexpo Forum'da Türk firmalarla bir araya gelecek.

ICF Fair açıklamasına göre, Libyalı ADD International Group iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenecek "Urbanexpo Forum", iki ülkenin müteahhitlik şirketlerini bir araya getirecek.

Libya'dan dev kamu ve özel inşaat şirketlerinin, müteahhitlik firmalarının, belediyelerin, mimarlık ve mühendislik odalarının 300'den fazla üst düzey yöneticisi etkinliğe katılacak. Söz konusu ülkeden bakan düzeyinde katılım da gerçekleşecek.

Türkiye'den büyük müteahhitlik şirketleri ile markalı konut üreticilerinin katılım göstereceği etkinliğin açılışında Libyalı bakanların yanı sıra İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ve Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal gibi isimler konuşma yapacak.

Libya'nın önde gelen özel şirketlerinden Rahma Group'un ana sponsorluğunda gerçekleşecek zirvenin destekçileri arasında Rahma Group, Alsahl Group Holding, Engineering Group-Taskeen Real Estate Company gibi firmalar da bulunuyor.

Libyanın kamusal şirketlerinden Libya Kalkınma ve Yatırım Holding'in de destek verdiği etkinliğe Libya Mimarlar ve Mühendisler Odası ile Trablus Belediyesi gibi STK'lar da katılacak.

Sermaye 30 milyar doları aştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADD International Group Üst Yöneticisi (CEO) Ghaleb Gheblawi, ICF Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenecek etkinliğe Libya'dan katılacak iş insanı sayısının 200'ü aştığını belirterek, bu isimlerin 30 milyar doları aşkın sermayeyi temsil edeceğini bildirdi.

Gheblawi, "İlk kez altyapı işlerinin yanı sıra üst yapı işlerine de öncelik verilen bu organizasyon, Türk konut sektöründe oluşan know-how'ın ihraç edilmesi açısından çok önemli fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.

Libya'nın sürdürülebilir kalkınma politikasını yeniden kazanması açısından etkinliğin önemine işaret eden Gheblawi, "İş dünyası olarak, karşılıklı stratejik ve doğru adımlar atılırsa Libya'nın daha çok gelişeceğine ve ilerleyeceğine inancımız tamdır. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmesine ve dostluğun pekiştirilmesine katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.