  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dünyaya böyle duyurdular: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider
Gündem

Dünyaya böyle duyurdular: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Rus Moskovskiy Komsomolets gazetesi Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 16:08:00 -
Dünyaya böyle duyurdular: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Dünyanın gözü kulağı Lviv`deki görüşmedeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres`in Ukrayna`da bir araya gelmesi, uluslararası medyanın da gündemindeydi.

Ajanslar haberi son dakika olarak verdi, konuşmaları canlı yayımladı. İngiliz Express gazetesi, Türkiye ile Ukrayna`nın imza attığı anlaşmalara dikkati çekti.

Independent ise Erdoğan`ın Rusya ve Ukrayna`ya barış için görüşmelere başlamaları yönünde yaptığı çağrıyı manşetine taşıdı.

Rus medyasının da gündeminde Lviv vardı

Komsomolskaya Pravda, "Erdoğan bu savaş süresince Avrupa güvenliğinin ana ara bulucusu haline geldi" yorumunu yaptı.

"Ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider"

Moskovskiy Komsomolets gazetesi de Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

Fransız France 24, Erdoğan`ın Zaporijya ile ilgili "Yeni Çernobil olmasın" uyarısını başlık olarak kullandı ve savaşın bitmesi için gösterdiği çabaya geniş yer verdi.

Le Monde "Erdoğan Türkiye`nin Ukrayna`ya güçlü desteğini gösterdi" sözleri ile görüşmeyi değerlendirdi.

"Güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek"

İtalyan haber ajansı ANSA, haberinde Zelenski`nin "Erdoğan`ın ziyareti güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek mesajı" sözlerini manşet olarak kullandı.

Azerbaycan haber ajansı APA, Erdoğan`ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile esir değişimini müzakere edeceğine işaret etti.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tik

Dünya lideri , ürettim ümidi ama memlekete faydası yok.!

Doğruya Doğru

Erdoğanı Dünya takdir etti de İçimizdeki batı uşakları takdir edemedi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23