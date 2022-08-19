Dünyaya böyle duyurdular: Erdoğan ara bulucu olabilecek tek lider

Dünyanın gözü kulağı Lviv`deki görüşmedeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres`in Ukrayna`da bir araya gelmesi, uluslararası medyanın da gündemindeydi.

Ajanslar haberi son dakika olarak verdi, konuşmaları canlı yayımladı. İngiliz Express gazetesi, Türkiye ile Ukrayna`nın imza attığı anlaşmalara dikkati çekti.

Independent ise Erdoğan`ın Rusya ve Ukrayna`ya barış için görüşmelere başlamaları yönünde yaptığı çağrıyı manşetine taşıdı.

Rus medyasının da gündeminde Lviv vardı

Komsomolskaya Pravda, "Erdoğan bu savaş süresince Avrupa güvenliğinin ana ara bulucusu haline geldi" yorumunu yaptı.

"Ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider"

Moskovskiy Komsomolets gazetesi de Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

Fransız France 24, Erdoğan`ın Zaporijya ile ilgili "Yeni Çernobil olmasın" uyarısını başlık olarak kullandı ve savaşın bitmesi için gösterdiği çabaya geniş yer verdi.

Le Monde "Erdoğan Türkiye`nin Ukrayna`ya güçlü desteğini gösterdi" sözleri ile görüşmeyi değerlendirdi.

"Güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek"

İtalyan haber ajansı ANSA, haberinde Zelenski`nin "Erdoğan`ın ziyareti güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek mesajı" sözlerini manşet olarak kullandı.

Azerbaycan haber ajansı APA, Erdoğan`ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile esir değişimini müzakere edeceğine işaret etti.