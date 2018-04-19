Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünya'nın peşinde olduğu dev ihale yarın

Türkiye'de dev atılımlar tüm hızıyla sürüyor. 24 firmanın peşinde olduğu Çeşme Alaçatı Havalimanı'nın ihalesi yarın yapılacak.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:42
Dünya'nın peşinde olduğu dev ihale yarın

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ulaştırma sisteminin en önemli dişlilerinden biri olan havacılığın gelişmesi için 2003'ten bu yana atılan köklü adımlara yarın yapılacak Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesiyle bir yenisi daha eklenecek.

Turizmin gözde yerlerinden Çeşme-Alaçatı'yı cazibe merkezi haline getirecek havalimanı, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek.

Havalimanı için bugün itibarıyla 24 firma şartname satın aldı.

Havalimanı, hem özel jetleri ağırlayabilecek hem de eğitim uçuşları ve charter seferleri için hizmet verecek.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:42
  1. Ulaştırma
  2. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
  3. Çeşme Alaçatı Havalimanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    1. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
    2. Kırgızistan'da hükümet düştü
    3. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    4. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    5. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
    6. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    7. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    9. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    10. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    11. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    12. "Spora değil, skora önem veren bir..
    13. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    14. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
    15. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
    16. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
    17. Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan..
    18. Yıldız oyuncu imparatoru çok kızdırdı
    19. Genç yaşta anne olmak kanseri önlüyor!
    20. Borsa günü yatay bitirdi
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum