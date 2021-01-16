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Gündem Dünyanın konuştuğu skandal sonrası Zarif'ten olay gönderme: Dünya daha güzel olacak
Gündem

Dünyanın konuştuğu skandal sonrası Zarif'ten olay gönderme: Dünya daha güzel olacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısıyla Kongre Binası'na yapılan baskın halen gündemdeyken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump ve yönetimini hedef alarak, "Dünya onlar olmadan daha güzel olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 07:55:00 -
Dünyanın konuştuğu skandal sonrası Zarif'ten olay gönderme: Dünya daha güzel olacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, görev süresinin sona ermesine günler kalan ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trump yönetiminin olmadığı bir dünya daha güzel olacak" dedi. Trump’ın Başkanlık döneminde insanlığa büyük zarar verdiğini belirten Zarif, "Trump yönetiminin insanlığa verdiği zarar, bu yönetim içerisindeki radikallerin gözünde hala yetersiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Yemen'de Husileri terör örgütü listesine almasını eleştiren Zarif, alınan kararın Yemen'de atılan barış adımlarına zarar verdiğini vurgulayarak, "Husileri terör örgütü listesine almak, Yemen'deki durumu daha da kötüleştirecek. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun son anlarında dahi İran aleyhindeki iftira ve yalanları, barışa önem vermediklerinin bir göstergesi" dedi.

 

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Yorumlar

avciTURK

Hani noldu bunlar intikam saldirilari duzenliyor Abd yi mahvediyorlardi.Kasim Sulaymani icin.Laftan baska icraati olmayan fitne fesat ulkesi Iran.
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