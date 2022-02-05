Dünyanın konuştuğu o meyve

Aronya meyvesi odunsu özelliklere sahip çalı görünümlü olan ve uzun yıllar ömrü bulunan bir bitkidir. Bitkinin bilimsel adı Chokeberry'dir.

Aronya meyvesi nedir?

Aronya meyvesi, chokeberry adıyla da bilinen gülgiller familyasına ait olan bir çalı bitkisidir. Yüksek antioksidan ve pek çok vitamin içerdiğinden dolayı sağlığa olumlu etkileri sayesinde “süper meyve” olarak adlandırılmaktadır. Genellikle nemli ve güneşli veya kısmi güneşli yerleri severler. Yüksek kireçli ve ph oranı yüksek topraklarda verim yarı yarıya düşebilir. Aronia bitkisi çalı formludur boyu en fazla 1,5-2 m arasıdır. Verime 2-3 yaşından itibaren başlar.

Aronya meyvesi nedir, hangi hastalıklara iyi gelir?

Kolesterol ve kan şekerini normalleştirir.

Kanserle savaşır.

Ateroskleroz, diyabet, kalp krizi ve inme riskini azaltır.

Düzenli kullanımda, aronya meyveleri kan basıncını düşürür, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sinir sistemini rahatlatır.

PP vitamini kan damarlarının duvarlarını daha elastik hale getirir. Pektin sindirim sistemini olumlu etkiler ve toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır.

Aronya ayrıca böbreklerin çalışmasına yardımcı olur, karaciğeri zararlı maddelerden korur, safranın çıkışını iyileştirir ve gözlerin yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Aronya meyvesi faydaları

“Süper meyve” olarak adlandırılan aronya, kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığının ve pıhtı oluşumunun önüne geçer. Kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda aronya meyvesi, saman nezlesi, sinüzit ve astım semptomlarını hafifletmektedir.

Aronya meyvesi nasıl tüketilir?

Küçük ve siyaha yakın mor aronya meyvelerini taze tüketmenin yanında meyve suyunu, tozunu, reçelini de damak tadınıza göre şekillendirerek tüketebilirsiniz.

Mavi yemiş yaban mersini Aynı mı?

Mavi yemiş farklı, o türler farklı. Hepsi fundagiller familyasına giren akrabalar fakat türleri farklı. Dolayısıyla dünyada en çok yaygın olan, en önemli ve üzerinde en fazla araştırma yapılan tür dünyanın da bunu 'blueberry' olarak bildiği mavi yemiş türü. Bunların hepsine eskiden 'yaban mersini' deniliyordu. Aronya meyvesinin, üç çeşidi bulunmaktadır.