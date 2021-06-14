Dünyanın jandarması ABD bu kez onlarla savaşmak için asker gönderiyor

ABD'nin, Somali ve çevresinde Eş Şebab'a karşı savaşta yer almak için Kenya'ya asker göndereceği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'ye gönderdiği bir mektuba dayandırılan haberlere göre, Eş Şebab ile savaşta Kenya ordusuna destek vermek üzere ülkeye özel hareket birlikleri sevk edilecek.

El Kaide'nin Doğu Afrika yapılanması olan Eş Şebab, Kenya'nın kuzeyinde yoğun olarak faaliyet gösteriyor.

Daha önce Kenyalı bir vali, Eş Şebab'ın ülkenin kuzey kesimlerinin yarısını kontrol altında tuttuğunu söylemişti.

ABD ordu güçleri 17 Ocak 2020 tarihinde Somali'den tamamen çekilmişti.

1990'lı yıllarda da askeri operasyonlar düzenlediği Somali'ye son olarak 2007 yılında askeri müdahalede bulunan ABD ve o tarihten bu yana ülkede bulunuyordu.

Eş Şebab, Kenya'da bulunan ABD hedeflerine de zaman zaman saldırılar düzenliyor. Son olarak 5 Ocak 2020 tarihinde ülkenin kuzeyindeki Lamu bölgesinde Manda Körfezi'ne bulunan ABD güçlerine ait Camp Simba Eş Şebab tarafından hedef alınmıştı. Saldırıda en az 3 ABD askeri ve personeli ölmüş, çok sayıda uçak tahrip edilmişti.

ABD Somali'de ne yapıyordu?

ABD'nin Doğu Afrika'daki varlığının odağında hiç şüphesiz Somali vardı. 1990'lı yıllarda ülkeye doğrudan askeri olarak müdahil olmaya başlayan ABD, İslami Mahkemeler Birliği yönetiminin devrilmesiyle siyasi olarak da ülkede ağırlığını koymuş oldu.

ABD, ülkede Afrika Birliği'nin Somali'deki AMISOM misyonuna da büyük ölçüde destek veriyordu.

ABD Somali'de federal hükümeti askeri, siyasi ve iktisadi olarak ayakta tutuyor. Buna ek olarak Mogadişu hükümeti askeri birliklerini destekleyen ABD ordusu, bu birliklere askeri eğitim veriyordu. ABD hava kuvvetleri Somali'de El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab'a karşı sıklıkla hava saldırıları düzenliyor.

ABD ordusu ülkede sivil kayıpları ve insan hakları ihlalleriyle de suçlanıyor.

Son dönemde ABD'nin Somali'deki hava saldırılarında artış yaşanmıştı. Bu artış paralelinde Trump'ın Somali'de "zafer" ilan edip ülkeden çekilmek isteyebileceği tahmin ediliyordu.





