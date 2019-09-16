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Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali Pevek şehrine ulaştı

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:19
Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali Pevek şehrine ulaştı

ANKARA (AA) - Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov, Rusya'nın Murmansk şehrinden, elektrik sağlayacağı ülkenin en kuzeyindeki Pevek şehrine ulaştı.

Rosenergoatom AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, santral düşük karbon salımına sahip olacak.

Akademik Lomonosov, Rusya'nın Murmansk şehrinde gerekli testlerin tamamlanmasının ardından elektrik sağlamak için ülkenin en kuzeyindeki Pevek şehrine ulaştı.

Yüzer nükleer santralin işletmeye alınmasıyla, bölgede faaliyette olan Bilibino Nükleer Güç Santrali ve Chaunskaya Kombine Çevrim Santrali devre dışı bırakılacak. Uzunluğu 114, genişliği ise 30 metre olan yüzer nükleer santral, her biri 35 megavat kapasiteli iki reaktörden oluşuyor.

Yaklaşık 100 bin kişilik bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip Akademik Lomonosov, sadece Rusya'nın değil, aynı zamanda dünyanın da en kuzeyinde bulunan nükleer enerji santrali unvanına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev de "Bu olay, Arktik’te sürdürülebilir kalkınma adına atılmış küçük bir adım olabilir ancak ulaşımı güç bölgelerin karbonsuzlaştırılması adına atılmış dev bir adımdır. Ayrıca küçük modüler nükleer güç santrallerinin dünya çapında gelişimi anlamında bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:19
  1. Akademik Lomonosov
  2. Nükleer
  3. ROSATOM

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