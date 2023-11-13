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Gündem Dünyanın gözleri önünde soykırım! Katliamın bilançosu her gün daha da artıyor
Gündem

Dünyanın gözleri önünde soykırım! Katliamın bilançosu her gün daha da artıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-13 21:13:00 -
Dünyanın gözleri önünde soykırım! Katliamın bilançosu her gün daha da artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'deki İsrail saldırılarında ortaya çıkan son bilançoyu açıkladı.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 609’u çocuk olmak üzere 11 bin 360’a yükseldiğini açıklandı.

Öte yandan Şifa Hastanesi’nde hayatını kaybeden prematüre bebek sayısı da 6’ya yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları 7 Ekim’den bu yana aralıksız devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 609’u çocuk, 3 bin 100’ü kadın olmak üzere 11 bin 360’a yükseldiği bildirilerek, saldırılarda yaralananların sayısının ise 28 bin 200'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada Batı Şeria'da ise İsrail güçlerinin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 180'e, yaralıların sayısının ise 2 bin 700'e yükseldiği ifade edildi.

3 binden fazla kişi kayıp!

İletişim kesintileri nedeniyle bilgi toplamanın zor olduğu vurgulanan açıklamada, bin 700’ü çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişinin hala kayıp ya da enkaz altında olduğu aktarıldı.
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Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 25'inin ve 72 sağlık tesisinden 53'ünün yakıtlarının tükenmesi ya da bombardımanlar nedeniyle hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, saldırılarda 60 ambulansın hasar aldığı ve 53'ünün tamamen hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

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