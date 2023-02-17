Dünyanın en zengin insanlarından tavsiyeler! Akıllı yöntem için: parayı oraya yatırma, hayatını evde yaşa
En güzel yatırım sağlık elbette! Pek çok insanın zengin olma hayalleri kurduğunu duymuşsunuz veya görmüşsünüzdür. Peki, bunu nasıl başaracağımızı biliyor muyuz? Bu sorunun yanıtını verebilecek kişiler başarılı yatırımlar yapmış kişiler olabilir! Dünyanın en zengin insanları paranızı nasıl değerlendirmeniz gerektiği konusunda size bazı tavsiyeler veriyor. 'Elinizdeki imkânların altında yaşayın' en akıllı yöntem gibi duruyor ya sizce? İşte zenginlerin yatırım o tavsiyeleri bakın neymiş..
Bir insan için en büyük zenginlik sağlıktır. Vücudun sağlığı, vücut esenliği her şeyden önemlidir. Bu haberde diğer tavsiyelere yer verildi. İşte dünyanın en zengin insanlarından tavsiyeler!
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Kendinize Yatırım Yapın
Omaha ismi ile tanınan ve bilinen ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Warren Buffett, erken yaşta yatırım yapmaya başlamanın öneminden sıkça söz eder. Buna eğitim ve çeşitli beceriler geliştirme yoluyla kendinize yapacağınız yatırımlar da dâhil!
Warren Buffett'a göre yapılabilecek en iyi yatırım, kişinin kendisine yaptığı yatırımdır. Buffett kendi yeteneklerinizi geliştirmek için yapabileceğiniz her şeyin uzun vadede diğer herhangi bir faktörden daha etkili olabileceğini savunur.
Elinizdeki İmkânların Altında Yaşayın
Warren Buffett'ın iş ortağı Charlie Munger, imkânlarınızın altında yaşamanın öneminden birçok kez söz etmiştir. Harcamalarınızı kontrol altında tutup işinize yatırım yaparak finansal geleceğiniz için güçlü bir temel oluşturabilirsiniz.
Dünyanın en zengin insanları arasındaki ortak noktalardan biri tutumlu olmaları ve sahip oldukları maddi olanakların altında yaşamalarıdır. Sahip olduğunuz olanakları lüksler için harcamak yerine onları yeni yatırım fonları olarak değerlendirmeniz çok daha akılcı bir yöntem olabilir. Örneğin Warren Buffett hâlâ yıllar önce aldığı evde yaşamaya devam ediyor.
Yatırımlarınızı Çeşitlendirin
Dünyanın en zengin insanlarından bir diğer önemli tavsiye de yatırımlarınızı çeşitlendirmek. Bu sayede tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymamış olursunuz. Paranızı hisse senetleri, tahviller, emlak ve emtialar gibi çeşitli varlık sınıflarına yayabilirsiniz.
Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, yatırımlarınızı çeşitlendirmenin önemini birçok kez belirtmiştir. Paranızı farklı yatırımlara yaymak kaybetme riskinizi azaltabilir ve başarı şansınızı artırabilir.
Mark Zuckerberg
‘En büyük risk, hiç risk almamaktır. Her şeyin her an değiştiği bir dünyada, başarısız olmanın en garanti yolu risk almamaktır.’
‘İşte en kolay uygulanacak kural, basit işlerle başlamanızdır. Bu şekilde kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz.’
‘Biz para kazanmak için hizmet vermiyoruz, biz daha iyi hizmet verebilmemiz için para kazanıyoruz.’
‘Çalışma hayatınızda, okurken ve kişisel anlamdaki gelişmelerinizde en büyük etken kazanmış olduğunuz farklı bakış açılarıdır.’
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