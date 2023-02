Dünyanın en zengin insanlarından tavsiyeler! Akıllı yöntem için: parayı oraya yatırma, hayatını evde yaşa

Bir insan için en büyük zenginlik sağlıktır. Vücudun sağlığı, vücut esenliği her şeyden önemlidir. Bu haberde diğer tavsiyelere yer verildi. İşte dünyanın en zengin insanlarından tavsiyeler!

Warren Buffett'tan Bill Gates'e kadar dünyanın en zengin bireylerinin finansal bilgeliği, finansal durumlarını iyileştirmek isteyen herkes için değerli içgörüler sağlayabilir. İster finansal yolculuğunuza yeni başlıyor ister mevcut stratejinizde bazı değişiklikler yapmak istiyor olun, dünyanın en zengin insanlarının tavsiyeleri doğru finansal kararlar almanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. İşte detaylar...

Servete sahip dünyadaki kişiden biri olan Warren Buffett, servetine rağmen son derece basit, sade ve tutumlu bir yaşam anlayışına sahip. Warren Buffett'in tutumluluğuna dair sözleri...

Kendinize Yatırım Yapın

Omaha ismi ile tanınan ve bilinen ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Warren Buffett, erken yaşta yatırım yapmaya başlamanın öneminden sıkça söz eder. Buna eğitim ve çeşitli beceriler geliştirme yoluyla kendinize yapacağınız yatırımlar da dâhil!

Warren Buffett'a göre yapılabilecek en iyi yatırım, kişinin kendisine yaptığı yatırımdır. Buffett kendi yeteneklerinizi geliştirmek için yapabileceğiniz her şeyin uzun vadede diğer herhangi bir faktörden daha etkili olabileceğini savunur.

Elinizdeki İmkânların Altında Yaşayın

Warren Buffett'ın iş ortağı Charlie Munger, imkânlarınızın altında yaşamanın öneminden birçok kez söz etmiştir. Harcamalarınızı kontrol altında tutup işinize yatırım yaparak finansal geleceğiniz için güçlü bir temel oluşturabilirsiniz.

Dünyanın en zengin insanları arasındaki ortak noktalardan biri tutumlu olmaları ve sahip oldukları maddi olanakların altında yaşamalarıdır. Sahip olduğunuz olanakları lüksler için harcamak yerine onları yeni yatırım fonları olarak değerlendirmeniz çok daha akılcı bir yöntem olabilir. Örneğin Warren Buffett hâlâ yıllar önce aldığı evde yaşamaya devam ediyor.

Yatırımlarınızı Çeşitlendirin

Dünyanın en zengin insanlarından bir diğer önemli tavsiye de yatırımlarınızı çeşitlendirmek. Bu sayede tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymamış olursunuz. Paranızı hisse senetleri, tahviller, emlak ve emtialar gibi çeşitli varlık sınıflarına yayabilirsiniz.

Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, yatırımlarınızı çeşitlendirmenin önemini birçok kez belirtmiştir. Paranızı farklı yatırımlara yaymak kaybetme riskinizi azaltabilir ve başarı şansınızı artırabilir.

Mark Zuckerberg



‘En büyük risk, hiç risk almamaktır. Her şeyin her an değiştiği bir dünyada, başarısız olmanın en garanti yolu risk almamaktır.’

‘İşte en kolay uygulanacak kural, basit işlerle başlamanızdır. Bu şekilde kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz.’

‘Biz para kazanmak için hizmet vermiyoruz, biz daha iyi hizmet verebilmemiz için para kazanıyoruz.’

‘Çalışma hayatınızda, okurken ve kişisel anlamdaki gelişmelerinizde en büyük etken kazanmış olduğunuz farklı bakış açılarıdır.’