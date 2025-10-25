  • İSTANBUL
Gündem Dünyanın en zehirlisi! Karabük'te gün yüzüne çıktı
Dünyanın en zehirlisi! Karabük'te gün yüzüne çıktı

Dünyanın en zehirlisi! Karabük'te gün yüzüne çıktı

Dünyanın en zehirli yılan türlerinden olan koca engerek yılanı Karabük'te ortaya çıktı. Yılan Eskipazar ilçesinde mantar toplamaya giden bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir vatandaş, mantar topladığı sırada karşılaştığı engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İlçeye bağlı Başpınar köyü ormanlık alanına mantar toplamak için giden Osman Başkaya, bir anda önüne çıkan yılanı fark etti. Kısa süreli panik yaşayan Başkaya, dikkatlice incelediği yılanın engerek türü olduğunu anladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Başkaya, yılanın ağır hareketlerle ormanlık alana doğru uzaklaştığını söyledi.

Türkiye'de yaygın olarak görülen engerek yılanlarının dağlık, kayalık ve ormanlık alanlarda yaşadığı biliniyor. Kısa ve kalın yapılı vücutlarıyla tanınan bu yılan türlerinin sırtında zikzak desenli koyu renkler bulunuyor. Zehir dişleri önde yer alan engerek yılanları, avlarını felç ederek etkisiz hale getiriyor.

