Dünyanın en uzun adamı 40 yaşında

Bu rekoru 13 yıldır kimseye kaptırmayan dev adam Kösen, 40’ıncı yaşını kutladı. Sultan Kösen, yeni yaşına sevdikleriyle bir arada girmenin sevincini yaşadığını söyledi. Yeni yaşına girerken tüm dünya için güzel dileklerde bulunduğunu ifade eden Kösen, “Kendim için de dileğim, boyum çok uzun olduğu için araba kullanamıyorum, bana, boyuma göre özel bir araba yapmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı. Guinness Rekorlar Kitabı’nın yeni sayısında da yer aldığını, ülkeyi temsil etmekten gurur duyduğunu anlatan Kösen, bugüne kadar 127 ülkeyi gezdiğini, yeni yaşında da Türkiye’yi gururla tanıtmayı sürdüreceğini kaydetti.