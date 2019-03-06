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Dünyanın en mutlu insanı Nazilli’de

Dünyanın en mutlu insanı profesyonel koç Yazar Erkan Demir, Nazilli Belediyesi 10.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:12
Dünyanın en mutlu insanı Nazilli’de

Dünyanın en mutlu insanı profesyonel koç Yazar Erkan Demir, Nazilli Belediyesi 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında sanatseverlerle buluştu.


Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında, Dünyanın en mutlu insanı Profesyonel Koç, Yazar Erkan Demir hayranlarıyla bir araya geldi.


Erkan Demir, Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda Nazilli ve Nazillileri anlatan dizeleri ile sahneye geldi.


“Efe yürekli delikanlı şehri Nazilli, yiğitliğiyle nam salmış Yörük beylerinin şehri, incir dudaklı, dantel duvaklı gelini Nazilli. Gecenin gündüzünden, gündüzünün gecesinden kıskandığı şehir Nazilli. Sokağında turunçlarıyla kokan, toprağından zeytin patlatan, sırma yağıyla çağlayan Nazilli. Selçukludan Osmanlı’ya, Türkiye’den Dünyaya medeniyetiyle tarihsel bir masal, kardeşçe yaşamın ve huzurun merkezi Nazilli. Sana geldim, sana dokundum ve sana sevdalandım. Dedik ama ne söylesek az dedik sana dair ve bir gün yine sana geleceğim Nazilli” dizeleri ile sahneye çıkan Demir, izleyicilerden büyük alkış aldı.


İnsanın hep doğruların peşinde olduğunu düşünürken esasında yanlışların için tükenip gittiğini söyleyen Demir,“İşte bu arayış insanları hep mutsuz eder. Oysaki insan olarak sadece rehber olarak kutsal olan kitabımız Kuran-ı Kerim ve devletimizin kitabı Anayasayı bilsek ve orada yazılı kurallara riayet etsek daha mutlu olacağız. Dilimiz bizim kaderimizdir. Söylediğimiz her şey içselleşir. İşselleşen şeyler alışkanlığımız, alışkanlığımız karakterimiz, karakterimiz de kaderimiz olur” diye konuştu.


Söyleşi sonunda izleyicilerin sorularını cevaplayan Yazar Erkan Demir’e Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya içerisinde Nazilli’ye özgü ürünlerin bulunduğu hediye paketi ile çiçek takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:12
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