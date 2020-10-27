Dünyanın en küçük teknesi üretildi
Bilim insanları, 3 boyutlu yazıcı kullanarak 30 mikrometre uzunluğunda olan dünyanın en küçük teknesini geliştirmeyi başardı.
Hollanda Leiden Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 3 boyutlu yazıcı kullanarak 30 mikrometre uzunluğunda olan '3D Benchy' isimli dünyanın en küçük teknesini geliştirmeyi başardı.
Söz konusu projeye ilişkin açıklamalar yapan araştırmacı Daniela Kraft, mikroskobik denizcilik, mikroskobik organizmalar ve sıvı içerisinde hareket edebilen mikroskobik hareketlilerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kraft, bu konuyla ilgili yeni çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.