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Sosyal Medya Dünyanın en küçük elmas hırsızı! Sosyal medyada viral olan o video
Sosyal Medya

Dünyanın en küçük elmas hırsızı! Sosyal medyada viral olan o video

Yeniakit Publisher
2023-09-25 16:31:00 - 2023-09-25 17:11:53

Bir karıncanın, kuyumcudan aldığı elmasla kaçmaya çalışırken görüntülendiği anlar sosyal medyada viral oldu. O anlar 'dünyanın en küçük elmas hırsızı' olarak yorumlandı.

Hindistan'da bir kuyumcudaki elması sürüklerken görülen karıncanın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

Elmas parçası kendisinden büyük olan karınca, büyük bir sabırla elması sürüklemeye devam etti.

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