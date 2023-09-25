Dünyanın en küçük elmas hırsızı! Sosyal medyada viral olan o video
Bir karıncanın, kuyumcudan aldığı elmasla kaçmaya çalışırken görüntülendiği anlar sosyal medyada viral oldu. O anlar 'dünyanın en küçük elmas hırsızı' olarak yorumlandı.
Hindistan'da bir kuyumcudaki elması sürüklerken görülen karıncanın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.
Elmas parçası kendisinden büyük olan karınca, büyük bir sabırla elması sürüklemeye devam etti.
Karıncalar 50 katı yük taşıyabiliyor
Karıncaların ağırlığının 50 katı yükü taşıyabilme özelliğine sahip olduğu biliniyor.
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