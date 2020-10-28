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Teknoloji Dünyanın en hızlı mobil internetine sahip operatörler açıklandı
Teknoloji

Dünyanın en hızlı mobil internetine sahip operatörler açıklandı

Analiz şirketi Ookla, SpeedTest verileri ile birlikte dünyanın en hızlı mobil internetine sahip operatörlerini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etisalat, ortalama 115,89 Mbps hız ile birlikte listenin birinci sırasında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 05:41:00 -
Dünyanın en hızlı mobil internetine sahip operatörler açıklandı

Analiz şirketi Ookla, dünyanın en hızlı mobil internetine sahip operatörlerini açıkladı. SpeedTest verilerinden yararlanılarak hazırlanan rapora göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli telekomünikasyon operatörü Etisalat, ortalama 115,89 Mbps hızı ile dünyanın en hızlı mobil operatörü seçildi.

Etisalat, Speed Score kategorisinde 98.78 puan almayı başardı. Güney Kore merkezli SK Telecom ise aynı kategoride 89 puan ile birlikte listenin ikinci sırasında yer almayı başardı.

SK Telecom'u sırasıyla Katar merkezli Ooredoo, Bulgaristan merkezli Vivacom ve Hollanda merkezli T-Mobile takip etti.

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