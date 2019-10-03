0553 313 94 23

Dünyanın en güçlü top mermisini sahneye sürüyorlar

Rusya, 2S7 Pion tipi obüs silahının yenilenmiş versiyonu 2S7M Malka'nın ve 2S4 Tyulpan havan mermisinin üretim çalışmalarını tamamlandı

03 Ekim 2019 Perşembe 17:46
Dünyanın en güçlü top mermisini sahneye sürüyorlar

Rus silah üreticisi Uralvagonzavod’un bünyesinde bulunan Uraltransmaş şirketi, 1980’lerde üretilen ve günümüzde hala dünyanın en güçlü top mermilerinden biri olarak kabul edilen 2S7 Pion tipi obüs silahının yenilenmiş versiyonu 2S7M Malka'nın ve 2S4 Tyulpan havan mermisinin üretim çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Uralvagonzavod'dan Sputnik’e yapılan açıklamada, Uraltransmaş şirketinin Rus menşeli kendinden tahrikli Malka süper topu ve kendinden tahrikli nükleer bombalara uyumlu 2S4 Tyulpan havan mermisinin modernizasyon çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

203 milimetrelik Malka toplarının şanzıman, dağılım mekanizması ve güç destek üniteleri değiştirildi. Bunun yanında dahili haberleşme sistemleri, bilgi tedarik ve işletimi, baz istasyonu, nükleer koruma sistemleri ve izleme cihazları da yenilendi.

2S4 motorlu havanları da, silahların ortak taktik seviyesi sisteminde çalışmasına olanak sağlayan yeni bir iletişim sistemiyle donatıldı. Bunun yanında gözetleme aygıtları, baz istasyonu ve silah mühimmatı da yenilendi.

Patlayıcı ve roket destekli mermiler atabiliyor

Modernize edilen ilk kendinden tahrikli Tyulpan'lar, halihazırda Rusya Kara Kuvvetleri’nin hizmetine girdi.

2S7M Malka süper topu, 1980’lerde üretilen ve günümüzde hala dünyanın en güçlü top mermilerinden biri olarak kabul edilen 2S7 Pion tipi obüs silahının yenilenmiş bir versiyonu. Aracın tasarımı, tamamıyla cephe hattının gerisindeki düşman hedeflerini imha etmek üzerine kurgulandı.

Malka topu yüksek patlayıcı ve roket destekli mermiler atabiliyor. Silahın sağladığı en büyük avantaj ise, beton delen kimyasal mermilerinin yanı sıra özel nükleer bombalarına da sahip olması.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 17:46
  1. Rusya
  2. 2S7 Pion

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi' açıklaması
    1. Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi'..
    2. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    3. Muğla'da tırla çarpışan traktörün..
    4. Mısır tarlasında saklanan 50 kaçak..
    5. Dünyanın en güçlü top mermisini..
    6. CHP'li Çeşme Belediyesi denize de..
    7. Savcı Sayan'ın 'Her şey güzel olacak'..
    8. EYT’lilere kademeli emeklilik mi..
    9. Korkutan uyarı: Obez çocuk sayısı 250..
    10. Gaziantep'te zincirleme trafik kazası:..
    11. İşte, OGM personel alımı yerleştirme..
    12. Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2..
    13. CHP’li Sinan Aygün döneminde bile..
    14. Park halindeki aracı ateşe verdiler
    15. İsrail ve Arap ülkeleri bir araya..
    16. Sefer görev emri nedir? Sefer görev..
    17. Afrin sınırına dikkat çeken sevkiyat
    18. AK Partili başkan da nöbete indi
    19. CHP'den Muharrem İnce'nin ayağını..
    20. Mustafa Yeneroğlu’ndan tepki çeken..
    21. Torbacılara suçüstü!
    22. Feci kazada sıkışan şoförün yardımına..
    23. Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması:..
    24. Şehitlere küfürler yağdırmıştı!..
    25. Yağmur uyarısı geldi! Yarın..
    26. Şimdi bu bir itiraf değil de ne?..
    27. EYT, af yasası süresiz nafaka çıkacak..
    28. 2017’de öyle, 2019’da böyle! Fatih..
    29. Polise saldıran teröriste cenaze töreni!
    30. Güney Afrika'da aslan kemiği kaçakçısı..
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor