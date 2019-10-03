Dünyanın en güçlü top mermisini sahneye sürüyorlar

Rus silah üreticisi Uralvagonzavod’un bünyesinde bulunan Uraltransmaş şirketi, 1980’lerde üretilen ve günümüzde hala dünyanın en güçlü top mermilerinden biri olarak kabul edilen 2S7 Pion tipi obüs silahının yenilenmiş versiyonu 2S7M Malka'nın ve 2S4 Tyulpan havan mermisinin üretim çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Uralvagonzavod'dan Sputnik’e yapılan açıklamada, Uraltransmaş şirketinin Rus menşeli kendinden tahrikli Malka süper topu ve kendinden tahrikli nükleer bombalara uyumlu 2S4 Tyulpan havan mermisinin modernizasyon çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

203 milimetrelik Malka toplarının şanzıman, dağılım mekanizması ve güç destek üniteleri değiştirildi. Bunun yanında dahili haberleşme sistemleri, bilgi tedarik ve işletimi, baz istasyonu, nükleer koruma sistemleri ve izleme cihazları da yenilendi.

2S4 motorlu havanları da, silahların ortak taktik seviyesi sisteminde çalışmasına olanak sağlayan yeni bir iletişim sistemiyle donatıldı. Bunun yanında gözetleme aygıtları, baz istasyonu ve silah mühimmatı da yenilendi.

Patlayıcı ve roket destekli mermiler atabiliyor

Modernize edilen ilk kendinden tahrikli Tyulpan'lar, halihazırda Rusya Kara Kuvvetleri’nin hizmetine girdi.

2S7M Malka süper topu, 1980’lerde üretilen ve günümüzde hala dünyanın en güçlü top mermilerinden biri olarak kabul edilen 2S7 Pion tipi obüs silahının yenilenmiş bir versiyonu. Aracın tasarımı, tamamıyla cephe hattının gerisindeki düşman hedeflerini imha etmek üzerine kurgulandı.

Malka topu yüksek patlayıcı ve roket destekli mermiler atabiliyor. Silahın sağladığı en büyük avantaj ise, beton delen kimyasal mermilerinin yanı sıra özel nükleer bombalarına da sahip olması.