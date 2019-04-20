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Seçim 2019 Sayfası

Dünyanın en güçlü adamları Alanya’da yarışıyor

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı “MLO Strongman Champions League” Alanya Kleopatra Plajı’nda yapıldı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:16
Dünyanın en güçlü adamları Alanya’da yarışıyor

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı “MLO Strongman Champions League” Alanya Kleopatra Plajı’nda yapıldı. “Strongman 2019 Dünya Serisi”nin üçüncü yarışı olarak takvimde yer alan yarışlar Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in açılış konuşmasıyla başladı.


Alanya’nın ev sahipliği ile Alanya Grandprix Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin tarafından düzenlenen yarışa birbirinden güçlü 12 sporcu katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya da yıl içinde 70’ e yakın spor organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 13-14 tanesi uluslararası nitelikte. Güzel bir yarış geçirmenizi temenni ediyorum, herkese başarılar diliyorum” dedi.


İlk olarak 110 kg - 120 kg - 130 kg ağırlığındaki mermerleri kaldırma yarışı yapıldı. Bu yarışın kazananı Almanya’dan katılan Dennis Kohlruss oldu. Ardından 25 kilo ağırlığındaki portakal filelerini en uzun süre taşıma, zamana karşı yarışı yapıldı. Bu yarışın kazananı ise; Amerika’dan katılan Travis Ortmayer oldu. Alanya Kleopatra Plajı’nda gerçekleşen organizasyon izleyenlerden büyük ilgi ve beğeni topladı.


Yarışlar İskele Meydanı Şelale Önü bölgesinde tır çekme, üzeri kum torbaları ile dolu pikap araba çekme ve araba kaldırma yarışları ile kaldığı yerden devam edecek.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:16
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