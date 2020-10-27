  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri belli oldu
Teknoloji

Dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri belli oldu

SEMRUSH tarafından yayınlanan bir rapora göre dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri belli oldu. Listenin ilk sırasında Google yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 04:37:00 -
Dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri belli oldu

SEMRUSH isimli bir çevrimiçi pazarlama şirketi, Eylül ve Ekim ayları arasındaki internet trafiğini baz alarak dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerini açıkladı. Listenin ilk sırasında 105 milyar ziyaretle Google yer aldı.

"Digital 2020 October Global Statshot" raporuna dayanan listede Google'ı video paylaşım platformu Youtube takip etti. Youtube, Eylül ve Ekim ayları arasında 36,4 milyar ziyaret aldı.

Facebook ise 25,3 milyar ziyaret alarak listenin 3'üncü sırasında yer aldı. Facebook'u takip eden siteler ise Amazon, Instagram, Yahoo ve Twitter oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke
Ekonomi

Robo: Türkiye bizim için stratejik bir ülke

Arnavutluk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, "Türkiye bizim için stratejik bir ülke ve Türkiye'nin Arnavutluk ekonomisinde ciddi..
CHP'den şaşırtan tavır
Gündem

CHP'den şaşırtan tavır

CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına destek verdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Fransa'nın Türk malla..
Hatay'daki terör saldırısının ardından Coşkun Başbuğ'dan kritik ifadeler: Önümüzdeki günlerde...
Gündem

Hatay'daki terör saldırısının ardından Coşkun Başbuğ'dan kritik ifadeler: Önümüzdeki günlerde...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Hatay’ın son dönemde hareketlendiğinin altını çizerek Türkiye’nin Suriye’deki kavi duruşunun terör ö..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay