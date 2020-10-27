Dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri belli oldu

SEMRUSH isimli bir çevrimiçi pazarlama şirketi, Eylül ve Ekim ayları arasındaki internet trafiğini baz alarak dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerini açıkladı. Listenin ilk sırasında 105 milyar ziyaretle Google yer aldı.

"Digital 2020 October Global Statshot" raporuna dayanan listede Google'ı video paylaşım platformu Youtube takip etti. Youtube, Eylül ve Ekim ayları arasında 36,4 milyar ziyaret aldı.

Facebook ise 25,3 milyar ziyaret alarak listenin 3'üncü sırasında yer aldı. Facebook'u takip eden siteler ise Amazon, Instagram, Yahoo ve Twitter oldu.