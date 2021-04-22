Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’a inceleme başlatıldı

Financial Times’ın haberine göre Avrupalı regülatörler, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’nin hisse senedi tokenlerinde işlem yapılmasına imkan verirken AB’nin menkul kıymet kurallarına uyup uymadığını inceleyecekler.

İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), FT’ye yaptığı açıklamada hisse tokeni ürününü anlamak için Binance ile birlikte çalıştıklarını belirtirken, ürünlerin ve hizmetlerin FCA kurallarına uygun olup olmadığının belirlenmesinde Binance ve üst yönetim ekibinin sorumlu olduğunu da vurguladı.

Almanya’da Bafin ise hisse token platformu için potansiyel soruşturma konusunda bilgi vermedi.

Komisyonsuz işlem yapılabileceğini duyurmuştu

Binance önceki hafta yaptığı açıklama ile hisse senedi tokenleri ile komisyonsuz işlem yapılacağını duyurmuş ve şu an için Binance hisse senedi tokenleri ile birlikte sadece Tesla hisselerinin komisyonsuz olarak alınıp satılabildiğini açıklamıştı.

14 Nisan’da Coinbase hisse senetlerinin Nasdaq’da işleme açılması sonrası da Coinbase hissesi ile desteklenen “COIN” token'ını platformunda listeleyeceğini duyurmuştu. Token'laştırılmış Coinbase hissesi, COIN/BUSD işlem çiftiyle alınıp satılabiliyor.

Binance’nin hisse tokenlerinde ABD, Çin ve Türkiye’den işlem yapılamıyor.

Binance, kendi web sitesinden yaptığı açıklamada daha fazla hisse senedi tokeni ve özelliği listeleyerek piyasa talebine yanıt vermeye devam edeceğini belirtirken, bunun için FTX ve Bittrex Global'in de iş birliği içinde olduğu Alman finans firması CM Equity AG ve İsviçre merkezli tokenizasyon şirketi Digital Assets AG ile anlaştığını da duyurmuştu.